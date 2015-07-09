TBMM’de AKP’lilerle CHP’liler arasında Ali İsmail Korkmaz kavgası

TBMM Genel Kurulu’nda CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Gezi Parkı olaylarında dövülerek öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın hayatını kaybetmesinin ikinci yıldönümü nedeniyle “Erdoğan korkar, Ali İsmail Korkmaz” deyince Meclis’te sert bir tartışma yaşandı.

AKP’li milletvekilleri sıraları yumruklarken, oturumu yöneten TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, “Burada olmayan bir Cumhurbaşkanı'na hakaret eden vekil sözünü geri alsın. Ya da iç tüzük kuralları uygulanır” hatırlatması yaptı.

AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın ve AKP'liler çok sert bir biçimde Musa Çam'ın özür dilemesini ya da içtüzüğün uygulanmasını istedi.

Meclis sıralarında AKP’lilerle CHP’liler arasında gerginlik devam ediyor.

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