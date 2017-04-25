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Medya

Ali İhsan Varol, ekranlara dönüyor

Kelime Oyunu Teve2 kanalından izleyiciyle buluşacak

25 Nisan 2017 21:06

Ali İhsan Varol’un sunduğu Kelime Oyunu adlı yarışma yeni bölümleriyle yeni kanalından ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Kelime Oyunu Teve2 kanalından izleyiciyle buluşacak.

Gazete DuvaR’da yer alan habere göre, Ali İhsan Varol’un sunduğu beğenilen yarışma programı Kelime Oyunu Teve2 kanalından izleyiciyle buluşacak.

Kelime Oyunu, 2008 yılında Kanal 1’de başlamış, kanalın kapanmasının ardından 2010’da Bloomberg HT’ye geçmişti. 2013 yılından itibaren ise Show TV’de yayınlanmaya başlayan yapımın 19 Aralık tarihindeki bölümünde Ali İhsan Varol Gezi olaylarındaki olayları ele alan sorular sormuştu.

2014 yılında Fox TV’ye transfer olan Kelime Oyunu bir süre sonra yayından kaldırılmıştı.

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