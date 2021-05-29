Ali Eyüboğlu: Hadise’nin Eurovision kıyafeti nedeniyle TRT ile iktidar arasında sorun yaşandı, bu yüzden bir daha kadın şarkıcı gönderilmedi

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, ünlü şarkıcı Hadise’nin 2009’daki Eurovision şarkı yarışmasında giydiği kıyafet nedeniyle TRT ve hükümet arasında sorun yaşandığını söyledi. Eyüboğlu, bu nedenle TRT'nin bir daha yarışmaya kadın şarkıcı göndermediği öne sürdü.

Milliyet yazarı, YouTube’da yayınlanan ‘Magazin Noteri’ programında Hadise’nin 2009’da Rusya’nın başkenti Moskova’da dördüncü olduğu yarışmayı gündeme getirdi. Eyüboğlu, Hadise’nin yarışmadaki kıyafeti nedeniyle hükümet ile TRT arasında büyük sıkıntı yaşandığını dile getirdi. Eyüboğlu, “Türkiye bugün Eurovision’a katılmıyorsa birinci darbeyi Hadise’den yemiştir, olaylardan. O zamanın TRT Genel Müdürü bana bizzat anlattı; Hadise’nin giydiği olay kıyafet nedeniyle baya sıkıntılar yaşandı TRT yönetimiyle ve iktidar arasında. Sonrasında bir daha kadın şarkıcı göndermemeye karar verdi TRT. Sonra da Eurovision'daki puanlama sistemine tepki olarak çekildi" ifadelerini kullandı. Türkiye, 2010’da Manga’yı, 2011’de Yüksek Sadakat’i, 2012’de ise Can Bonomo’yu yarışmaya yollamıştı.