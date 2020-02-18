AliExpress'te Samsung ve Huawei akıllı telefonlarının sahteleri satılıyor

Her gün milyonlarca insanın alışveriş yaptığı e-ticaret sitesi AliExpress'te faaliyet gösteren bir şirketin, teknoloji devlerine ait akıllı telefonların sahtelerini sattığı ortaya çıktı.

WebTekno'nun haberine göre; Kimtien adlı bir şirketin, dünyanın önde gelen online perakende platformlarından AliExpress’te Samsung ve Huawei de dahil olmak üzere birçok tanınmış markanın sahte modellerini sattığı ortaya çıktı.

Söz konusu şirketin Samsung Galaxy Note 10+’a benzeyen bir modeli Kimtien Note 10+ şeklinde adlandırıldığı görülüyor.

AliExpress'te satılan sahte akıllı telefonlardan bazıları

Kimtien isimli şirket tarafından satılan klon telefonlar, orijinallerinin beşte biri fiyatına alıcı buluyor. Fiyattaki farkın temel sebebi ise sahte modellerde kullanılan donanımların düşük seviyeli olması. Orijinal modelinde Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisi bulunan bir akıllı telefon, klon versiyonunda düşük profilli bir MediaTek işlemci bulunuyor.

AliExpress’teki sahte akıllı telefonların büyük bir bölümünün, Samsung ve Huawei markalarına ait cihazlardan kopyalandığı görülüyor. Öte yandan şu an için Kimtien adlı şirket ile ilgili pek fazla şey bilinmiyor.

Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden AliExpress’in bu konuda nasıl bir adım atacağı henüz belli değil. Çinli şirketten söz konusu olaya ilişkin henüz bir açıklama da gelmedi.