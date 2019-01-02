Ali Erkazan, sevgilisi Çağlar Kılıç'a canlı yayında evlilik teklifi etti

Usta oyuncu Ali Erkazan, sevgilisi Çağlar Kılıç'a canlı yayında evlenme teklifi etti.

Kendisinden 23 yaş küçük olan sevgilisi Kılıç ile 4 yıldır ilişkisi devam eden Ali Erkazan, "Yaş farkını ben hiç dert etmedim. Daha önce de böyle bir ilişkim oldu. Ben hayatımda hiçbir zaman ayrıntılarla ilgilenmedim. Duygular devreye girince ve yaşananlar o problem gibi görünen şeyler kendi kendini eritiyor" dedi.

Kanal D’de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan oyuncu Erkazan, Kılıç ile tanışma hikâyelerini şöyle anlattı:

"Çağlar’ı bir arkadaşın mekânında gördüm. Sonra yemeğe davet ettim. Çıkışta ‘motora bineyim de havam olsun’ dedim. Bacak boyum yetmeyince binemedim. O önden motorla gitti, ben arkadan. O yemekte benim içime bir sıcaklık oturdu. 2 gün sonra onu Ada’ya davet ettim. Gece orada kaldık. Onun gözlerine baka baka şiir okudum.

Bir teklif sundum. Bana düşüneceğini söyledi. 8 ay düşündü. Ildır’a gittim dizi çekmeye. Onu da çağırdım. Çağlar da düşünmüş, kararını vermiş. Bana göre ilk görüştüğümüz zaman başladık, ona göre ise Ildır’da başlamışız."

"Yaş farkını hiç dert etmedim"

"Ben acele etmesem hala düşünüyordu" diyen Erkaza, "Yaş farkını ben hiç dert etmedim. Daha önce de böyle bir ilişkim oldu. Ben hayatımda hiçbir zaman ayrıntılarla ilgilenmedim. Duygular devreye girince ve yaşananlar o problem gibi görünen şeyler kendi kendini eritiyor" sözlerini sarf etti.