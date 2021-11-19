Ali Erkazan'dan Levent Ülgen'e: Onu affetmeyeceğim, beni sattı!

Oyuncu Ali Erkazan, 2002-2006 yılları arasında yayınlanan En Son Babalar Duyar dizisindeki rol arkadaşı Levent Ülgen'i nankör olmakla suçlarken, "Set çalışanlarının hakları için mücadele verdiğim sırada beni sattı. Birol Güven'e 'Ali abi olmadan bu iş olmaz' demedi, diziye devam etti. Onu affetmeyeceğim" dedi.

40 yıllık oyuncu Ali Erkazan konuk olduğu 2. Sayfa adlı magazin programında En Son Babalar Duyar dizisinde damadı rolünü canlandıran Levent Ülgen’in kendisine karşı "nankörlük ettiğini" söyledi.

“Onu diziye ben aldırdım” diyen Erkazan, “Nankörlüğünden ötürü, beni satmasından dolayı hayatım boyunca affetmeyeceğim Levent Ülgen vardır. Bir daha hayat beni onunla hiçbir zaman karşı karşıya getiremez” diye konuştu.

Yaşanan olayların perde arkasını anlatan Ali Erkazan, "En Son Babalar Duyar dizisine bir damat aranıyordu ben Levent’i lokantada yemek yerken gördüm, teklifte bulundum. ‘Abi sen tamam diyorsan ben hazırım’ dedi. Ben de hemen yetkilileri aradım, her şeyi ben konuştum. Nasıl oynaması gerektiğine kadar anlattım” dedi.

Erkazan, “Yöneticiler o dönem bizim sözleşmemizde yazan maddeleri karşılıyordu ama çalışanlar paralarını almakta zorlanıyordu. Biz de devreye girdik, biraz sıkıntılar yaşadık yapımcıyla. Birol Güven bizim alttan kuyumuzu kazmış, Ayşegül’le beni ekarte etmenin yollarına başvurdu. Orada Levent Ülgen ile Metin Coşkun da Birol’a hizmet etti. ‘Ayşegül abla ile Ali abi olmadan bu iş olmaz’ demediler. Birol ‘Biz Ali abi ve Ayşegül Hanım’la anlaşamadık, anlaşamaya da biliriz onlar olmadan diziye devam eder misiniz?’ diye soruyor, bunlar da ‘Biz ederiz’ karşılığını veriyorlar. Birol da hikâyeyi damadın üzerine çevirip bizi ekarte etti. Bunlar da ona hizmet ettiler” ifadelerini kullandı.