Ali Erbaş: Alevi kardeşlerimizi hedef alan her türlü söylem ve tutum hepimize yapılmıştır, asla kabul edilemez

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş , Kocaeli'deki bir sosyal medya yayınında Alevilere yönelik hakaret söylemlerine tepki gösterdi.

Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada Alevilere yönelik küfürler etmesi nedeniyle gözaltına alınan Yakup Tilki, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yakup Tilki, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erbaş, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi: