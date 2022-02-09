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Alevilere hakaret eden Yakup Tilki tutuklandı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Yakup Tilki hakkında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçundan soruşturma açıldığını belirtti

09 Şubat 2022 22:45

Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada Alevilere yönelik küfürler etmesi nedeniyle gözaltına alınan Yakup Tilki, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yakup Tilki, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Yakup Tilki, Alevilere küfürler etti. Yakup Tilki’nin sosyal medyada paylaşılan canlı yayın görüntüleri, tepki topladı. Yapılan şikayetler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Yakup Tilki’yi gözaltına aldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Yakup Tilki hakkında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçundan soruşturma açıldığını belirtti. Yakup Tilki, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yakup Tilki, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 
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