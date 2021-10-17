Ali Edizer’e savcılıktan ret: “Yobaz’ kelimesi ifade özgürlüğü kapsamında sert eleştiri mahiyetinde”

Erkeklere 'boşanmak yerine ikinci eş' çağrısı yapan, medeni hukuku hedef gösteren sosyal medya paylaşımları nedeniyle GATA başhekim yardımcılığı görevinden alınan doktor Ali Edizer kendisi hakkında yorum yapan bir kişiyi şikâyet etti. Edizer’in paylaşımının altına “Senin gibi yobazın canı cehenneme, hiç evlenmeyen milyonlar var” yorumu yazan N.B hakkında savcılık takipsizlik kararı verdi.

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kararında şunları kaydetti:

"Tüm toplumu ilgilendiren bir konuda yeni bir tartışmanın başlamasına sebep olacak şekilde açıklama yapan müşteki, kamuoyu önünde tanınmış ve böylece edindiği ‘tanınmış kişi’ sıfatıyla eleştiriler hakkındaki tahammül yükümlülüğü artmıştır. Müştekinin kendisine yönelik eleştirilere karşı tahammül eşiğinin daha ileri bir noktaya taşınması nedeniyle hakaret suçunun unsurları oluşmadığı, sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında sert eleştiri mahiyetinde kaldığı sonucuna varılmıştır”

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