Doktor Ali Edizer, Bizim ‘buharlaştırmak’ gibi bir yeteneğimiz olsaydı, inanın sizden 128 milyara sıra gelmezdi

Erkeklere 'boşanmak yerine ikinci eş' çağrısı yapan, medeni hukuku hedef gösteren sosyal medya paylaşımları nedeniyle GATA başhekim yardımcılığı görevinden alınan doktor Ali Edizer, 128 milyar dolar tartışmalarına ilişkin olarak, "Bizim ‘buharlaştırmak’ gibi bir yeteneğimiz olsaydı, inanın sizden 128 milyara sıra gelmezdi" paylaşımını yaptı.

Edizer daha sonra Twitter hesabını kilitli hesaba çevirdi.

Edizer, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik olarak, "İslam hükümlerine göre muamele edilseydi, hiçbiri yaşamıyor olurdu" paylaşımını yapmıştı.

TIKLAYIN | Doktor Ali Edizer’den “Gergerlioğlu, Demirtaş” paylaşımı: İslam hükümlerine göre muamele edilseydi, hiçbiri yaşamıyor olurdu