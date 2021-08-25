Ali Değermenci, Ekotürk Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı görevinden ayrıldı. Değermenci, genel yayın yönetmen yardımcılığı görevini 2,5 yıldır sürdürüyordu.

Değermenci Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Mayıs 2019 tarihinde EkotuTV de başladığım Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı görevimi noktalandırıyorum. 9 Eylül’de emeklilik hakkımın dolması ile resmileşmiş olacak. Genç bir ekiple 2,5 yıla yakın muhteşem bir hikâye yazdık. Medya tarihi açısından eşine az rastlanır bir ekran yaptık. Bana güvenip bu görevi veren Cengiz Özdemir'e başta olmak üzere, bana inanan, güvenen, benimle yürüyen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla… (Paylaştığım bu fotoğraf, Ekotürk’te göreve ilk başladığımda paylaşmıştım. Onunla veda etmek istedim)" ifadesini kullandı.

Değermenci şunları kaydetti:

"Tam 30 yıl oldu, dile kolay… 30 yıldan beri gazetecilik yaparak, gazetecilik heyecanı ile yaşayarak geçti. Daha dün gibi… Ama her sabah heyecan ve aşkla mesleğe bağlı kalarak… Tekrar dünyaya gelsem tabi ki bu mesleği seçerdim, hiç şüphe duymadan. Çünkü bu meslek bu çağda bile entelektüel bir faaliyet… Haberi yapmak, son dakika vermek, gazete, televizyon, radyo yapmak, haber merkezinin heyecanını içine çekmek, ilk haber, ilk bilgi, güzel manşet, güzel röportaj, iyi bir makale… Bunlar benim hayata tutunmama neden olan enerjilerim… Televizyonda son dakika verip rakiplerini geçmenin heyecanı anlatılamaz, çağdaşlarımla böyle yaşadık biz bu mesleği… Gazetecilik toplumsal bir görev olsa da, benim için her gün yeni bir şey öğrenmenin, bilmenin ve öğrendiklerini aktarmanın yolu… Yaşadığım topluma görevim…

Gazetecilik mesleğini seçmeme babamın 7 yaşımdaki öğüdü neden oldu… “Yerde gazete kağıdı görsen alıp okumalısın, kitap oku ve kütüphanen olsun” demişti. Ben 8 yaşında iken, babam 39 yaşında vefat etti ama ben onun dileğini yerine getirdim… Keşke bu günlerimi görebilseydi…

Şimdi geriye dönüp bakınca ne hikayeler, ne muhteşem heyecanlar, gurur veren işler görüyorum. Unutulmayacak haberlere imzalar, habere giderken takla atan otomobilin içinde ölümden dönmek, heyecanlar ve 30 yıllık gurur… ve tabi ki güzel hikayeleri geride bırakmak… Bu gün bile sabahın erken vakti kalkıp mesleğime yeni şeyler katmak için heyecanla yaşıyorum… O heyecanla hayata tutunuyorum. Bu meslekte çok yerde , radyo, televizyon, gazete yaptım. Çalıştığım her yerde ekmek yediğim tekneye tekme vurmadım, vuranla kavga ettim…

Bu süre içinde, doğru düzgün tatile bile gidemediğim zamanlar çok oldu… Benim deli kahrımı çeken, her defasında yanımda olan eşim Züleyha’ya ve onları çocukken bir çok defa ihmal ettiğim kızım Kardelen ve oğlum Barış Kayra’ya minnettarım. Allah bana umarım yaşadığım süre bu mesleği yapmak için fırsat verir…"