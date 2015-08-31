Ali Bulaç: Şu anda IŞİD'e savaş açmak için makul bir gerekçe yok; bu İslamî, siyasi ve askerî olarak hatalı!

Zaman yazarı ilahiyatçı Ali Bulaç, Türkiye'nin ABD öncülüğündeki koalisyona katılarak IŞİD'e karşı savaşmasını eleştirdi. "Kimse IŞİD'in yaptıklarını tasvip etmiyor" diyen Bulaç, "IŞİD, İslam'a ve Müslümanlara zarar veriyorsa bunu önlemenin yolu Amerika'ya kolluk kuvveti olmak değil. Bölgenin kodlarına ve dinamiklerine göre başka yolları var. Ancak şu anda IŞİD'e savaş açmayı gerektirecek makul bir gerekçe yok" görüşünü savundu. "IŞİD'in milyonlarca Müslüman'ın yaşadığı bir alan üzerinde hakimiyet kurduğu" söyleyen Bulaç, "Türkiye'nin Müslüman bir nüfusa karşı savaşması Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Bunun İslamî meşruiyeti yok, siyaseten ve askerî olarak da hatalı" dedi.

ABD'nin sınırda PYD ile de işbirliği yaparak IŞİD'e karşı operasyonlar düzenlediğini hatırlatan Bulaç, şunları söyledi:

"Sınırdaki gelişmeler, pek de uzak olmayan bir gelecekte ABD ve Türkiye'nin aktif desteğiyle Kuzey Suriye'de bir Kürt devletini haber veriyor. Madem bir Kürt devleti kurulacak, Türkiye neden ABD'nin sopasıyla bu işte rol alıyor da, kendisi Kürtlerle oturup yeni bir coğrafya tasavvuru geliştiremiyor? Şu tuhaflığa bakın; Türkiye 'Kürt sorunu yok' diye diye Kürt devletinin kurulmasında rol oynuyor."

Bulaç'ın Zaman'da "Neden IŞİD'le savaş" başlığıyla yayımlanan (31 Ağustos 2015) yazısı şöyle:

Beklendiği üzere Türkiye, Amerika'nın ağır baskısı altında IŞİD hedeflerini bombalamaya başladı.

Varılan mutabakata göre hem İncirlik, Diyarbakır, Batman ve Malatya'daki üsler ve tesisler Amerikan uçaklarına açılacak, hem Türkiye bombardımana katılacak. Eski Amerikan Ankara Büyükelçisi Edelman'ın NYT'da yayınlanan yazısı ABD'nin Türkiye'ye son tehdidi oldu, Türkiye IŞİD'e karşı resmen savaş başlattı.

Söz konusu kararının ABD açısından kazancını anlamak kolay: İlkin Körfez'den kalkan uçakları 45 dakika uçarken, şimdi İncirlik ve diğer yerlerden kalkıp 15 dakika içinde IŞİD hedeflerini vurabilecek. Dolar hesabı itibarıyla da her sortinin maliyeti 1/3'e düşmüş olacak. Türkiye, şaka mı ciddi mi, belli değil, iki de bir Rusya'ya göz kırpıyor, Şanghay Beşlisi'ne girmek istediğini ihsas ediyordu, ABD Türkiye'yi NATO'ya bir kere daha raptetmiş oldu.

Pekiyi, Türkiye'nin bu savaştan kazancı ne? Bir hiç!

Türkiye'nin uzun zamandır ABD ile ilişkileri iyi değil. 1 Mart tezkeresinin TBMM'de reddedilmesi, İsrail'e karşı yürütülen fakat retorikten öte geçmeyen meydan okuyucu söylemler, IŞİD ve Suriye'deki diğer rejim muhalifi örgütlere Türkiye'nin aktif yardım gönderdiği iddiaları okların Türkiye üzerine çekilmesine yol açtı. Önce Amerika ve İngiltere'nin teşviki, sonra Arap monarşilerinin akıtacağı para vaadi, Türkiye'yi Suriye macerasına sürükledi, sonra yalnız kalıp tam bir başarısızlığa uğradı. Bu arada 2006'da Suriye ile imzaladığı stratejik işbirliği anlaşması gereği İran'ın olaya müdahil olmasıyla savaşın rengi değişti; Batı'yla nükleer anlaşma imzalaması İran'ı bölgede öne çıkardı; ABD Türkiye'ye “Sen olmasan, İran'la olur” mesajını verdi. Esed'in gitmeyeceği anlaşıldı; bu arada El Kaide ve Nusra ile yolunu ayıran IŞİD Ürdün toprakları kadar alanda “hilafet devleti”ni ilan etti. Donanımlı askerleri, petrolü, Körfez monarşilerinden eksilmeyen dolaylı desteği var; Kürt ve Şii-Nusayri entitelerinin ortaya çıkmasıyla boşlukta kalan Sünni Arap coğrafyasının siyasi varlığı olmaya çalışıyor.

ABD'nin IŞİD'i fonksiyonel bir araç olarak kullanmak istediği ortada. Suriye'nin kuzeyinin tamamen IŞİD'den temizlendiğini düşünelim. ABD yerine kimi yerleştirecek? Nusra'yı mı, İhvan'ı veya başka bir İslamî örgütü mü? Elbette hiçbirini! Gayet açık, IŞİD'in çekileceği yerlere PYD yerleşecek ki, şu anda PYD ile Amerika ortak operasyon yürütüyor. PYD, yerden bilgi veriyor, ABD uçakları IŞİD hedeflerini bombalıyor; IŞİD çekiliyor, PYD yerleşiyor. Şimdi PYD'nin anlık istihbaratına göre Türk uçakları da IŞİD'i bombalayacak.

PYD dediğin PKK değil mi? Gelişmeler, pek de uzak olmayan bir gelecekte ABD ve Türkiye'nin aktif desteğiyle Kuzey Suriye'de bir Kürt devletini haber veriyor. Madem bir Kürt devleti kurulacak, Türkiye neden ABD'nin sopasıyla bu işte rol alıyor da, kendisi Kürtlerle oturup yeni bir coğrafya tasavvuru geliştiremiyor? Şu tuhaflığa bakın; Türkiye “Kürt sorunu yok” diye diye Kürt devletinin kurulmasında rol oynuyor. Bugün Kuzey Suriye'de olan, dün Kuzey Irak'ta Çekiç Güç'le olandan mahiyetçe farksız.

Türkiye içeride ve dışarıda PKK'ya karşı operasyon yürütürken, Suriye'de PYD (PKK) ile işbirliği yapmasının izahı nedir? Bu ne perhiz, ne lahana turşusu?

ABD, IŞİD'le mücadelenin uzun yıllar alacağını söylüyor. Bu demektir ki Türkiye de IŞİD'e karşı uzun yıllar savaşacak. Savaş salt bir örgüte karşı değil, beşeri coğrafyası ve demografik yapısı Sünni-Arap olan nüfusa karşı Türkiye'nin Batı adına ve Batı yanında giriştiği bir savaş bu!

Kimse IŞİD'in yaptıklarını tasvip etmiyor. IŞİD, İslam'a ve Müslümanlara zarar veriyorsa bunu önlemenin yolu Amerika'ya kolluk kuvveti olmak değil. Bölgenin kodlarına ve dinamiklerine göre başka yolları var. Ancak şu anda IŞİD'e savaş açmayı gerektirecek makul bir gerekçe yok. IŞİD'in üstlenmediği Suruç katliamı çok karanlık bir operasyon! IŞİD milyonlarca Müslüman'ın yaşadığı bir alan üzerinde hakimiyet kurmuş. Türkiye'nin Müslüman bir nüfusa karşı savaşması Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Bunun İslamî meşruiyeti yok, siyaseten ve askerî olarak da hatalı. IŞİD, eğer mukabil saldırılara geçecek olursa tıpkı Irak ve Suriye gibi Türkiye'yi de eylemlerinin hedefine koyar. Suriye'de ilkinden de çok vahim, yıkım ve zararı çok daha büyük hata işleniyor.