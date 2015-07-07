Ali Bayramoğlu: Cumhurbaşkanı'nın tavrı, Gezi'deki tutum beni AKP'nin dışına itti!

7 Haziran Genel Seçimleri sonrasında AKP'ye yakınlığıyla bilinen Ethem Sancak'ın sahibi olduğu bir televizyon kanalında daimi yorumculuk yaptığı program yayından kaldırılan Yeni Şafak yazarı Ali Bayramoğlu, "Ben AKP’yi reformcu olduğu dönemde çok destekledim ki hâlâ da Türkiye’ye getirilerinin çok olduğunu düşünüyorum. Ama son dönemdeki siyaset tarzları, Cumhurbaşkanı’nın tavrı, Gezi Olayları’ndaki tutum beni de AKP’nin karşısına itti" açıklamasını yaptı.

İşte Yeni Şafak Yazarı Ali Bayramoğlu'nun Marketing Türkiye’nin Temmuz sayısında yayımlanan söyleşisinin bir bölümü:

Türkiye’nin AKP iktidarındaki son birkaç yılda “iç savaş ruh halinde” olduğunu söyleyen Yeni Şafak Yazarı Ali Bayramoğlu’na göre bu durumun en somut yansımaları da medya üzerinde görülüyor. AKP’nin kendisine yakın eleştirel yazarları susturmasının partinin bağışıklık sitemini zayıflattığını vurgulayan Bayramoğlu, “Organik aydınlar ve çamur atan yazarlar faydadan çok zarar verir” diyor ve ekliyor: “Beni koruyan şey geçmişim. İslami kesimde bana karşı 28 Şubat’tan kalma bir vefa duygusu var.” Bayramoğlu MİT tırlarına ilişkin Can Dündar’a dava açılmasıyla ilgili ise “Cumhurbaşkanı’nın suç duyurusu yapması baştan bir mahkûmiyettir. Doğruluğundan eminseniz böyle bir haberi yayınlamamak ahlaksızlık olur” diyor…

“Bazı şeyler bazı insanları koruyor. Mesela beni koruyan şey geçmişim. İslami kesimde bana karşı 28 Şubat’tan kalma bir vefa duygusu var. Bu beni şimdiye kadar korudu ama herkesi koruyan böyle bir durum yok. Dolayısıyla o korunmayanlar gönderiliyor ve yerine çok daha düşük kalitede, Yakup Cemil gibi tetikçilik yapan, fikri düzeyi olamayan ve sadece iktidarı korumayı amaçlayan yazarlar geliyor. Hasan Cemal’ler Cengiz Çandar’lar sahneden indi onların yerine bu isimler geldi.”

“Ben AKP’yi reformcu olduğu dönemde çok destekledim ki hâlâ da Türkiye’ye getirilerinin çok olduğunu düşünüyorum. Ama son dönemdeki siyaset tarzları, Cumhurbaşkanı’nın tavrı, Gezi Olayları’ndaki tutum beni de AKP’nin karşısına itti. Fakat hâlâ ‘AKP yok olsun’ diyenlerden değilim. Belli taraflarını düzeltirse yine fayda sağlayacağını düşünüyorum. AKP’ye yakın medyada da bir uyarı sisteminin olması gerekiyor. Siyasetçinin istemediği soruların sorulmadığı bir yapı AKP’ye de zarar veriyor. Kendi tarafında uyarı istemini yok eden bir siyasi parti kendi sonunu da hazırlar. Sadece organik aydınlar ve çamur atan yazalar faydadan çok zarar verir.”

Can Dündar doğru olanı yaptı

“MİT TIR’larının görüntüleri bana gelseydi ve yayın yönetmeni olsaydım yayınlardım. Eğer böyle bir haberin doğruluğundan eminseniz onu yayınlamamak ahlaksızlık olur. Tabi ki haberin geldiği zamanı ve kaynağı da sorgularsınız ama bunlar ikincil konular olur. Seçimlerden sonrayı bekleyip o zaman yayınlayayım derseniz o zaman yine taraf olursunuz. O sebeple en doğrusu doğru bilgi geldiği anda yayınlamaktır. Can Dündar doğru olanı yaptı.”

Söyleşinin ayrıntıları Marketing Türkiye Temmuz sayısında