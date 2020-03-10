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Politika

Ali Babacan, oy birliğiyle Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı seçildi

Babacan ve kurucular kurulundan bir heyet yarın Anıtkabir'i ziyaret edecek

10 Mart 2020 22:19

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kurucular Kurulu, bu akşam ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Ali Babacan oy birliği ile genel başkan seçildi.

Ali Babacan'ın genel başkan seçildiği DEVA partisinin tanıtım toplantısı 11 Mart Çarşamba günü saat 13.00'te Bilkent Otel'de yapılacak. Toplantıda parti programının açıklanması bekleniyor.

Toplantı öncesi saat 12.00'de Ali Babacan ve kurucular kurulundan bir heyet Anıtkabir ziyareti yapacak.

DEVA'dan yapılan açıklamada, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Babacan'ı arayarak Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kuruluşu nedeniyle tebriklerini ilettiği belirtildi. Görüşmede gündeme ilişkin başlıkların da ele alındığı açıklandı.

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