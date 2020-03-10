Ali Babacan, oy birliğiyle Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı seçildi

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kurucular Kurulu, bu akşam ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Ali Babacan oy birliği ile genel başkan seçildi.

Ali Babacan'ın genel başkan seçildiği DEVA partisinin tanıtım toplantısı 11 Mart Çarşamba günü saat 13.00'te Bilkent Otel'de yapılacak. Toplantıda parti programının açıklanması bekleniyor.

Toplantı öncesi saat 12.00'de Ali Babacan ve kurucular kurulundan bir heyet Anıtkabir ziyareti yapacak.

DEVA'dan yapılan açıklamada, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Babacan'ı arayarak Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kuruluşu nedeniyle tebriklerini ilettiği belirtildi. Görüşmede gündeme ilişkin başlıkların da ele alındığı açıklandı.