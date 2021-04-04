Ali Babacan: İktidarın, sürekli 'düşman' belirlemesi ve suni mağduriyet kampanyasına devlet kurumlarını katması yarınlarımıza zarar verir

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 103 emekli amiralin yayımladığı bildiriye ilişkin, "Tarihimizin utanç sayfaları askerlerin siyasete yönelik hadsiz müdahaleleriyle doludur. Bu acı hafıza depreştirilmemelidir" dedi.

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Ali Babacan, sosyal medya hesabından 103 emekli amiralin yayınladığı Montrö bildirisine ilişkin açıklama yaptı. Babacan'ın paylaşımı şöyle:

"Tarihimizin utanç sayfaları askerlerin siyasete yönelik hadsiz müdahaleleriyle doludur. Bu acı hafıza depreştirilmemelidir. İktidarın, sürekli 'düşman' belirlemesi ve suni mağduriyet kampanyasına devlet kurumlarını katması ise yarınlarımıza zarar verir. Çözüm tam demokrasidir."

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