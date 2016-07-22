Ali Babacan: Darbe girişimi engellenmeseydi ekonomi üzerindeki bedelleri daha ağır olabilirdi

Ekonomiden sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, "Halkın kahramanca mücadelesi kuşkusuz darbe girişimini engelledi, ekonomi üzerindeki bedelleri daha ağır olabilirdi" dedi.

NTV canlı yayınına katılan Babacan, "Böylesi olağanüstü durumlar piyasalarda dalgalanmalar olur. Biz bunları daha önce de gördük, ilk defa yaşamıyoruz ama dalgalanma hacmi çok büyük olmadı" diye devam etti.

Türk ekonomisinin temellerinin sağlam olduğuna işaret eden Babacan, böylesine büyük bir olayda dahi Hazine'nin borçlanma faizinin 1 puan gibi düşük bir oranda arttığna işaret etti.

"Böyle dalgalanmalar doğal ..."

Babacan, böylesi büyük bir olayda, piyasalarda belirsizlik varken, böyle dalgalanmaları doğal karşılamak gerektiğini de belirtti.

Babacan, başarısız darbe girişiminin Borsa İstanbul'da daha fazla hissedildiğini, yüzde 12 gibi bir düşüş yaşandığını ifade etti.

Piyasa, yatırımcılar ne yapmalı ?

Babacan, "Öncelikle olanı biteni çok iyi anlamak lazım. Uluslararası yatırımcılar ve analistler açısından bu çok önemli. Türkiye'yi yakından takip etmek lazım. Benuluslararası yatırımcılara şunu demek istiyorum: 'Gelin hemen buraya durumu görün.' Türkiye'de hem kamuda hem de özel sektörde çok derin bir krizi yönetme deneyimi var. Merkez Bankamız burada çok önemli bir oyuncu. Zamanı geldiğinde iyi adımları hep birlikte atıyorlar diğer kurumlarla birlikte. Çok endişe edecek bir durum yok genel resme bakacak olursak ama dikkatli hareket etmek gereken bir dönemdeyiz" diye devam etti.

" Vatandaş ne yapmalı ?"

Babacan, "Bu millet sahipsiz değil. Benim tüm vatandaşlarımıza önerim, Türkiye'nin geleceğine güvensinler. Her zaman saldırılar olabilir. İçerden de olabilir, dışardan da olabilir. Türkiye badireler atlatmaya da alışık bir ülke. Artık doğru bilgiye de daha hızlı ulaşılıyor. Şu anda her bir vatandaş neredeyse gazeteci oldu, çekim yapıp, bunu sosyal medyada yayınlayabiliyor. Kriz dönemlerinde liderlik boşluğu krizleri derinleştirebilir ama çok şükür Türkiye'de böyle bir boşluk yok" şeklinde konuştu.

"Siyasi partilerimize teşekkür etmek istiyorum "

Babacan, diğer siyasi partileri de teşekkür etmek istediğini ifade etti ve şöyle dedi:

"Bütün siyasi partiler üzerinde ciddi bir sorumluluk var. Bugüne kadar çok güzel bir siyasi dayanışma sergilediler. Kuşkusuz bu dayanışma vatandaşın da takdirini alacaktır."

Babacan, kredi notlarına yönelik olarak, "Kötüleşen bir göstergemiz yok ama Türkiye'yi Türk insanından dinlesinler, terör örgütlerinden dinlemesinler, ondan sonra karar versinler" dedi.

Babacan, önemli olan mali disiplinin devam etmesi gerektiğini, Merkez Bankası'nın zamanında ve doğru adımlar atıyor olmasının çok önemli olduğunu ifade etti ve şöyle devam etti:

"Hiçbir krizi heba etmeyin"

"Geçen sene G20 toplantılarında yaptığım her konuşmada 'hiç bir krizi heba etmeyin' dedim. Krizleri nasıl fırsata çevirebilirsiniz, bunu değerlendirin dedim. Bu durumda da yapısal reformların devreye sokulmasının etkisinin büyük olacağını düşünüyorum. Meclis de açık. Beklemek için bir sebep görmem doğrusu. Ekonomideki sorunları bir an önce çözmek istiyorsak, yapısal reformları hızlandırmak önemli olacaktır diye düşünüyorum. Çok daha kötü dönemler yaşadık. Bütçe açığının yüzde 12 olduğu dönemleri devraldık. Temeller yerinde sağlam devam ettikten ve hukuk dahilinde hareket edildikten sonra hepsi geride kalabilir."