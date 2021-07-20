Ali Babacan'dan 'Suriyeliler' açıklaması: Bazı partiler 'bunların hepsini göndereceğiz' diyecekler ama yapamayacaklar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Memleketlerine uğurlayacağız" dediği Suriyeli mülteciler hakkında "Şimdi seçimlere doğru giderken bazı partiler çıkacak, ‘Bize oy verin, bunların hepsini göndereceğiz’ diyecekler. Ama ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar" dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hatay’ın Antakya ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bir vatandaşın "Suriyelilere yeni tavizler verilmesi durumunda Antakya’nın çok ciddi güvenlik ve terör sorunları yaşayacağı kanaatindeyim" sözleri üzerine Babacan şu ifadeleri kullandı:

"Suriyelilerin çözümü Suriye’de. Önce Suriye’de barış ve istikrarın hakim olması için Türkiye’nin çözümlerin parçası olması gerekiyor. Türkiye şu anda sorunların parçası. Suriye’yle ilgili strateji olmalı. Türkiye’nin Suriye’de herkesle konuşuyor olması ve Suriye’nin iç meselelerinde taraf olmaktan çekilmesi gerekiyor. Suriye’de barış ve istikrar ancak böyle sağlanır."

“Barış sağlanmadıkça ülkelerine dönme şansları yok”

Babacan, "Suriye’de barış, istikrar ve huzur sağlanmazsa buradaki Suriyelilerin Suriye’ye gitmek gibi bir şansının olmadığını" dile getirerek, "Bunun popülizminin yapılacağını da biz biliyoruz. Şimdi seçimlere doğru giderken bazı partiler çıkacak, ‘Bize oy verin, bunların hepsini göndereceğiz’ diyecekler. Ama ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar. Biz gerçekçiyiz. Suriyelilerin çözümünü Suriye’de aramak gerekir. Suriye politikasının tamamen yeniden yazılması gerekiyor" diye konuştu.