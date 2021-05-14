Ali Babacan'dan 'kontrollü normalleşme' açıklaması yapan Erdoğan'a: Görünen o ki salgınla mücadelede kontrol virüste

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'kontrollü normalleşme' açıklamasına ilişkin olarak, "Görünen o ki salgınla mücadelede kontrol virüste" değerlendirmesini yaptı.

Babacan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Erdoğan 'Kontrollü normalleşme' dedi, duydunuz mu?Aşı yok, vatandaşa destek yok, kepenkler kapalı, Türkiye başka ülkelerin kırmızı listesinde, Şampiyonlar Ligi ve Formula 1 ülkemizden alındı. Kontrol kimde? Görünen o ki salgınla mücadelede kontrol virüste." ifadesini kullandı.