Ali Babacan'dan Erdoğan'ın Akşener'i hedef almasına tepki: Böylesine gözleri körleşmiş, iktidarı kaybetme korkusu iliklerine kadar işlemiş!

T24 Haber Merkezi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın İyi Parti lideri Meral Akşener'e yönelik "Bunlar iyi günler, daha neler olacak neler" sözlerine ilişkin olarak, "Böylesine gözleri körleşmiş, ülkenin gerçeklerinden kopmuş, iktidarı kaybetme korkusu iliklerine kadar işlemiş. Artık cumhurbaşkanlığı görevini neredeyse bir kenara bırakmış, bir siyasi rakip olarak, devlet gücünü kullanarak 'Ben rakiplerimi nasıl yıldırırım, korkuturum' derdine düşmüş. Artık bu iktidarın gitme zamanı hızla yaklaşıyor" dedi.

DEVA Partisi lideri Babacan, partisinin il binasının açılış törenine katılmak üzere gittiği İzmir"de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Babacan, 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümü vesilesiyle Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmet ve minnetle andığını söyledi.

“Bugün ülkemizi karamsarlığa itenler, gençlere umutsuzluktan başka hiçbir şey vaat edemeyenler bu milleti geçmişin acılarıyla tehdit etmeye çalışıyorlar. Öncelikle siz yönetim olarak hukuka bağlı kalın. Kimse geçmişin travmalarıyla bu milletten oy toplamak gibi ucuz hesaplara kalkışmasın. Kimse o eski Türkiye'nin karanlığını bir sopa gibi kullanmaya kalkmasın" ifadesini kullandı.

Babacan şu ifadeleri kullandı:

"Sizin aklınız kumpaslarda olabilir, biz milleti düşüneceğiz"

“İddiaların ortasındakilerden birisi, televizyon programına çıktı anlatıyor. Ya sen önce bir sorulanlara cevap versene. Konuyu hedefinden saptırıp, başka isimleri telaffuz ediyor. "Kritik bir dönemde Ali Babacan vatandaşın işini, aşını, ekonomisini düşünüyor" diyor. Ne yapacaktım? Sizin aklınız başka yerlerde olabilir. Sizin aklınız şahsi çıkar, siyasi çıkar hesaplarında olabilir. Alaverede, dalaverede, kumpaslarda olabilir. Biz tabii ki vatandaşı düşüneceğiz. Atalarımız ne demiş, kişi kendinden bilir işi… Siz herkesi kendiniz gibi şahsi ikbal peşinde koşan insanlardan görüyor olabilirsiniz. Biz öyle değiliz. Ben bu ülke için hizmet ettiğim her dönem önce milletimi düşündüm ve milletimi düşünmeye devam edeceğim.”

"Milletimiz darbecilerin katlettiği aziz vatan evlatlarını unutmuyor"

“Bugün geldiğimiz noktada, 27 Mayıs darbecileri, hak ettikleri yere, tarihin utanç sayfalarına yazıldılar. Bugün kimse tarihimizi cuntanın ayak izleriyle lekeleyenleri hayırla yad etmiyor. Ancak milletimiz, darbecilerin katlettiği o aziz vatan evlatlarını hiçbir zaman unutmuyor. Milletimiz onların isimlerini gönlünde, vicdanında, aklında saklıyor. Halkımız demokrasi kahramanlarının ismini hatıralarında hep yaşatacak. Merhum Adnan Menderes'i, Fatin Rüştü Zorlu'yu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle ve minnetle anıyorum.”

"Yassıada"da adeta tiyatro hazırlayanlar, "yaslı adayı" beton yığını haline getirdi"

“Bugün Yassıada"da toplanıp adeta bir tiyatro oyunu hazırlayanlara, sözüm ona demokrasi nutku atacaklara sesleniyorum. Siz, hafızalarımıza kazınan 61 yıllık zulmün yaşandığı o "yaslı ada"ya bir gayrimenkul projesini kondurdunuz. O yaslı ada adeta bir beton yığını haline geldi. Bugün demokrasimiz iyi işlemiyorsa, bunun sebebi sizsiniz. Bu tarihsel olaylarla kendinizi meşrulaştırmaya, mağdur göstermeye çalışmayın. Bugün Yassıada"da tarihsel olaylarla bir yandan kendilerini meşrulaştırmaya çalışacaklar, biraz da mağduriyet oyunu oynayacaklar. "Zamanında rahmetli Menderes"i idam ettiler, bana da saldırıyorlar, saldıracaklar" gibi hikâyeleri duyacağız. Oradaki tiyatro düzeninin ne olacağını gayet iyi tahmin ediyorum.”

"Kimse geçmişin travmalarıyla oy toplamak gibi ucuz hesaplara kalkışmasın"

“Bugün ülkemizi karamsarlığa itenler, gençlere umutsuzluktan başka hiçbir şey vaat edemeyenler bu milleti geçmişin acılarıyla tehdit etmeye çalışıyorlar. Öncelikle siz yönetim olarak hukuka bağlı kalın. Kimse geçmişin travmalarıyla bu milletten oy toplamak gibi ucuz hesaplara kalkışmasın. Kimse o eski Türkiye'nin karanlığını bir sopa gibi kullanmaya kalkmasın.”

"Sayın Erdoğan, yolsuzlukla mücadeleyi sunduğumuzda "İl, ilçe başkanı bulamayız" diyordu"

“Biz yolsuzlukla mücadele, şeffaflık, imar rantları konusunu çalışıp sunduğumuzda bize ne diyordu? "Bunları yaparsak il başkanı, ilçe başkanı bulamayız" diyordu. Bizim şu anda 81 il başkanımız görevinin başında. 973 ilçenin 600"ünde ilçe başkanımız görevinin başında. Bütün il ve ilçe başkanlarımız bu ülke için çalışıyor. Sayın Erdoğan"a soruyorum, biz nasıl bulduk? Dürüst ve işin ehli insanlarla çalışırsanız kadronuzu rahat kurarsınız.”

"Cumhurbaşkanı siyasal şiddeti teşvik ediyor"

“Bir muhalefet partisinin genel başkanına yapılan bir siyasi şiddeti destekliyor, daha fazlasını teşvik ediyor. Akıl alır gibi değil. Cumhurbaşkanı'nın bir numaralı işi, tüm vatandaşlarının olduğu gibi siyasi partilerin genel başkanlarının güvenliğini sağlamaktır. "Başına gelen iyi oldu, daha da fazlası olacak" diyor. Böylesine gözleri körleşmiş, ülkenin gerçeklerinden kopmuş, iktidarı kaybetme korkusu iliklerine kadar işlemiş. Artık cumhurbaşkanlığı görevini neredeyse bir kenara bırakmış, bir siyasi rakip olarak, devlet gücünü kullanarak 'Ben rakiplerimi nasıl yıldırırım, korkuturum' derdine düşmüş. Artık bu iktidarın gitme zamanı hızla yaklaşıyor.”

"Cumhurbaşkanı'nın tercihi kötü düzenin devamından yana oldu"

“Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü tercihi mevcut düzenin bir süre daha devam etmesinden yana oldu. Ya kendi arkadaşlarına, bakanlarına tutum alıp ittifak ortağını kaybedecekti veya kurulu kötü düzenin devamından yana bir tercihte bulunacaktı. Tercihi kötü düzenin devamından yana oldu.”

Erdoğan ne demişti?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti grup toplantısında "Ben Rize'nin geliniyim" diyen Meral Akşener'in Rize İkizdere ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde yaşananları hatırlatarak, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler..." ifadelerini kullandı.

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