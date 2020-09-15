Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı ve Millet İttifakı açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2023'te Cumhurbaşkanı aday olup olmayacağına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Bunları tartışmak ve konuşmak için çok erken. Ama DEVA Partisi, kadrosuyla, iddialı bir parti. Bir siyasi parti ülkeyi yönetmeye ve sorunları çözmeye talipse, bu partinin, lideriyle birlikte iddialı bir şekilde durması şarttır. Ama bunun dışındaki konuyu konuşmak için henüz erken. Biz teşkilatlanmayla meşgulüz. Uzun vadeli bakıyoruz biz bu işe" ifadesini kullandı. Babacan, partisinin Millet İttifakı'na yakın olup olmadığı sorusu üzerine de, "Kendi özgün siyasi kimliğimizi inşa etmekle meşgulüz. Herhangi bir ittifak arayışı içinde olmamız kimliğimize zarar verir. İttifak tartışmasının tamamen dışındayız" dedi.

Habertürk'te Açık ve Net programında Kübra Par'ın konuğu olan Babacan, ekonomiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 'acilen' döviz ihtiyacının karşılanmasının gerektiğini savunurken, "Güven, istikrar sağlanmalı ve Türkiye’nin acil döviz ihtiyacının karşılanması gerek. Şu an örtülü bir şekilde kamu bankaları üzerinden dövize müdahale var. Merkez Bankası bağımsızlığını kaybetmiş durumda. Kredibilitesi yerle bir olmuş. Türkiye'nin acil döviz ihtiyacı var. Merkez Bankası TL basıyor ve TL’nin değerinin düşmesine sebep oluyor" ifadesini kullandı.

Bir süredir Covid-19 tedavisi gören Ali Babacan, sağlık durumuyla ilgili olarak, "Bugün benim üçüncü haftam Covid-19’la. İlk hafta, çok insanda bulunan bazı bulgular vardı, şikayetlerim vardı. Ama evde geçti ilk hafta, nispeten daha rahat bir bölüm diyebilirim. Sonra ikinci hafta hastanede tedaviye devam etmek istedi doktorlarımız. 8 gün hastanede kaldım. Genel bulgular iyileşme eğilimine girince, dediler ki tedavi evde devam edebilir. Yaklaşık bir haftadır da evdeyim” diye konuştu. Babacan, babası Hilmi Babacan'ın Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü söylerken, "Kayınpederim tedavi görüyor üç haftadır. Babam hastanede yoğun bakımda" dedi.

Babacan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Covid-19 süreci

Bugün Covid-19'la üçüncü haftam. İlk hafta çok insanda yaşanan bazı bulgular vardı. İlk hafta evde geçti. İkinci hafta hastanede devam etmek istedi doktorlarımız. Yaklaşık bir haftadır da evdeyim. İlk bulgular, ateş, vücut ağrıları, eklem ağrıları, kas ağrıları şeklindeydi. Bunu hissedince test yaptırdım ve pozitif çıktı. Şikayetler çok ağır olmadığı için evde tedavi istediler. Şikayetler azalmayınca da 8 gün kadar hastanede geçti.

Çok daha ağır geçiren hastaları izleme imkanı buldum. Hem de çevremizde epey yaygınlaşmaya başladı. Gittikçe çember daralıyor. Daha ağır geçirenler var. Hepsine acil şifalar diliyorum. Sağlık çalışanlarımızın ne kadar büyük fedakarlıklarla çalıştığını gördüm. Kendi hayatlarını riske atarak büyük çaba gösteriyorlar. Hepsine minnettar olmamız lazım. Çok sayıda sağlık çalışanımız hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi gören doktorlarımız var. Zor bir süreç geçiriyorlar.

Genel merkezimize çok yoğun bir ziyaretçi trafiği var. Dikkat ediyor olsak da yüzde 100 koruma zor. Siyaset insan insana temasla yürüyen bir iş. Teşkilatlanma sürecinde genel merkezimizin yoğun bir trafiği var. Çok şükür benden başka parti yönetiminde testi pozitif çıkan olmadı. Son zamanlarda toplantıları dijital olarak yapıyorduk. Tek bir çalışanımızda pozitif çıktı onun da tedavisi evde devam ediyor.

"İktidardaki partilerin genel başkanları aramadı"

Muhalefet partilerinin genel başkanlarının tamamı aradı, geçmiş olsun diledi. İktidar tarafındaki iki genel başkandan herhangi bir telefon gelmedi. AK Partili olup eski dostluklarımızın olduğu kişiler aradılar.

"Babam yoğun bakımda"

Eşim ve çocuğum da hastalandılar ama ilk bir haftada atlattılar. Kızımızı biraz daha izole bir yerde tuttuk. Diğer Oğlum da Boston'daydı bu süreçte. Kayınpederim tedavi görüyor. Babam hastanede yoğun bakımda. O da nereden nasıl kaptı bilemiyorum. Bizim ailede biraz var. Ankara zaten zor bir tablo gösteriyor. Yoğun bakımların çoğu dolu. Ankara'da vaka sayısı çok yüksek. Babamın durumunun kontrol altında olduğunu söylüyor doktorlar. Değişik bir hastalık, herkesi farklı farklı etkiliyor.

Elimden geldiği kadar tedbir aldığımı düşünüyorum. Mart ayından bu yana arabamı kendim kullandım. Genel merkezde son derece yoğun tedbirler almaya çalıştık. Ama ihtimali sıfırlayamıyorsunuz. Ne olursa olsun tedbirde taviz vermemek lazım. El temizliği çok çok önemli. Maske çok önemli. Sosyal mesafe çok önemli. İnsanların birbirine yaklaşması doğru değil.

"Veriler şeffaf olmalı"

Giresun'daki görüntüler hepimizin gözü önünde. Öncelikle karar alanların kendi kararlarına uymaları lazım.

Veriler üzerinde şeffaf olmama problemi salgın yönetimi açısından önemli bir sorun. Bütün bilgilerin zamanlı ve şeffaf bir şekilde paylaşılmalıydı. Bu ilk önce fena değildi, halkımız da güveniyordu ancak son aylarda bu böyle değil. Halkın çoğu güvenmiyor anketlere göre...

Koronavirüs ve ekonomi

"Dünya ekonomisinin yüzde 5 civarında daralacağı söyleniyor. Avro bölgesinde bunun yüzde 9 civarında olacağı söyleniyor. 2009 krizinde yüzde 1 daralmıştı dünya ekonomisi. Başta işsizlik olmak üzere dünyayı etkiliyor. Gündelikçilerin, kayıt dışı çalışanların birdenbire işsiz kaldığı dönem dünya tarihinde çok azdır. Bunun derin etkilerini göreceğiz. İnsanlar uzaktan çalışmaya alışıyorlar. İnternetten alışveriş alışkanlık haline geliyor. Son derece kalıcı bir etkisi tüm dünyada olacak. Ne kadar süreceği hastalığın ilacının veya aşısının bulunması ile alakalı. Sürekli değişim gösteren ve kendini bir bakıma yenileyen bir virüs olduğunu dikkate alırsak aşının da ne kadar etkili olup olmadığına izleyip bakmak gerekecek. Bir yıldan önce aşının bulunmasını kimse beklemiyor."

"Ekonomiyi vatandaşa sorun"

Türkiye'de ekonomi Covid-19 öncesi de kötüydü. 2019'da ekonomi yüzde 1 büyüyemedi. Salgınla birlikte sorunlar arttı. Kredi notumuz düşüyor. Son derece yanlış bir yönetim söz konusu. Problemi inkar var. Türkiye'deki ekonomik sorunu inkar ediyorlar. 'Ekonomi tepe noktada' diye açıklama yapılıyor. Vatandaşa sorun neler çekiyor.

Güven, istikrar sağlanmalı ve Türkiye’nin acil döviz ihtiyacının karşılanması gerek. Şu an örtülü bir şekilde kamu bankaları üzerinden dövize müdahale var. Merkez Bankası bağımsızlığını kaybetmiş durumda. Kredibilitesi yerle bir olmuş. Türkiye'nin acil döviz ihtiyacı var. Merkez Bankası TL Basıyor ve TL’nin değerinin düşmesine sebep oluyor.