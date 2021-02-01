Ali Babacan'dan Boğaziçi açıklaması: Gözaltına alınan öğrencileri derhal salın, üniversitelerde de seçimi esas alın

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığı kararıyla rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı öğrencilerin protestosuna yapılan polis müdahalesine tepki gösterirken, "Gözaltına alınan Boğaziçili öğrencileri derhal salın, üniversitelerde de seçimi esas alın. Gençleri rahat bırakın" dedi.

Babacan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeter artık, inadınızdan vazgeçin. Gözaltına alınan Boğaziçili öğrencileri derhal salın, üniversitelerde de seçimi esas alın. Gençleri rahat bırakın. Duruşumuz budur."

TIKLAYIN - DEVA Partisi kurucusu, Genel Başkan Ali Babacan'ın Boğaziçi Rektörlüğü'ne atanmasına tepki gösterdiği Melih Bulu'nun danışmanı oldu

DEVA Partisi kurucusu, Bulu'nun danışmanı olarak atandı

Bulu'nun atanmasına karşı protestolarda bugün onlarca öğrenci daha gözaltına alınırken, Bulu 4 haftanın ardından kendisine yardımcı ve danışman atadı.

DEVA Partisi Kurucu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Aygören, Bulu'nun rektör yardımcısı oldu.

Aygören'in atanması sonrası binlerce Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi ve mezununun olduğu Clubhouse buluşmasında DEVA Partisi'ne karşı protesto olurken, 'DEVA partililer dışarı' ifadesi kullanıldı.