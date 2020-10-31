Ali Babacan: Bugün, devletin nasıl kötü yönetildiğini konuşmanın günü değil

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'de yaşanan deprem felaketi sonrası "Bugün, devletin nasıl kötü yönetildiğini konuşmanın günü değil" dedi.

Babacan, partisinin Gaziantep 1. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. İzmir depremi nedeniyle konuşmasını kısa tutan Babacan, "Çok yanlış ve problem var, ama böylesine acılı bir günde, hükümetin yanlışlarını, devletin nasıl kötü yönetildiğini konuşmanın günü değil. Bugün acıyı paylaşma günü" dedi. Babacan şöyle konuştu:

"Bugün acıyı paylaşma günü. Heyetimiz hasarlı binalarda incelemeler yapıp bize raporluyor. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Göçük altında kalanlar için kurtarma ekipleri yoğun bir şekilde çalışıyor. Ben buradan tüm arama ve kurtarma ekiplerine teşekkür ediyor, kendilerine Allah’tan kolaylıklar diliyorum.

"Güzel İzmirimizde dün meydana gelen depremde, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İzmir’e ve tüm çevre illerimize, komşumuz Yunanistan’a da yürekten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok üzgünüz." (ANKA)

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