Ali Atay'dan yeni dizi: Son Yaz

Dizinin başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan paylaşırken onlara Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Avcı, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Erdem Şanlı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Sarp İkiler ve Cengiz Okuyucu gibi birbirinden başarılı isimler eşlik edecek.

FOX ekranında yayınlanacak yapımın konusu ise şöyle anlatıldı:

"İdealist Savcı Selim Kara (Ali Atay) ile suç dünyası içinde büyümüş havai bir genç olan Akgün’ün (Alperen Duymaz) yolları beklenmedik bir şekilde kesişir.