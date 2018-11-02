Ali Altınbaş hikâyesini anlatıyor

İSTANBUL,(DHA) - ALTINBAŞ Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Konferansları’na bu hafta, Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Ali Altınbaş konuk oluyor.

5 Kasım Pazartesi saat 19.00’da üniversitenin Gayrettepe Yerleşkesi\'nde gerçekleştirilecek konferans Altınbaş Üniversitesi Öğretim Görevlisi Arzu Çakar’ın moderatörlüğünde düzenlenecek. Konferansta Ali Altınbaş’ın yaptığı yatırımlar üzerinden başarı hikâyesinin yanısıra, \'eğer farklı yapsaydım nasıl olurdu\' dediği iş fikirleri, tecrübeli bir iş insanının karar alırken geçirdiği aşamaları, yatırımlarda öncelikle nelere dikkat ettiği gibi detaylar konuşulacak.

3 Aralık 2018 tarihine dek her pazartesi saat 19.00’da Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi\'nde yapılacak konferanslarda, sektörde yaptığı girişimler ve yatırımlarla işgücüne katkı sağlayan yenilikçi ve teknolojik gelişmeleri kendi sektörlerine entegre edebilmiş iş insanları konuk edilecek.

Konferanslar ücretsiz ve öğrencilerin yanı sıra dışarıdan katılıma da açık olacak.