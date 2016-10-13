Ali Ağaoğlu'nun magazin haberleri, konut projelerinin tanıtımı için servis mi ediliyor?

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, müteahhit Ali Ağaoğlu’nun yaptığı konutların satışı için magazin haberlerini kullandığını ileri sürdü. Ağaoğlu’nun magazin sayfalarında boy göstermesinin ardından son projesi Maslak 1453’ün satış kampanyasının başladığına değinen Semercioğlu, “Hepimiz cambaza bak diye ‘zengin çapkın’ haberlerine bakarken, Ağaoğlu subliminal mesajlarını çok iyi iletiyor bize" ifadelerini kullandı.

Cengiz Semercioğlu’nun bugün (13 Ekim 2016) yayımlanan “Ne kadar çapkın o kadar satış!” başlıklı yazısı şöyle:

Şunu bir yere not edin; Ali Ağaoğlu ne zaman sevgilileriyle pilates yaparken ya da hayvanlarını adasına taşırken gündeme geliyorsa...

Eski ve yeni sevgilileriyle tartışmaların ortasında yer alıyorsa...Magazin sayfalarında her zamankinden fazla görünüyorsa… Bilin ki yeni bir inşaat projesini tamamlamış, pazarlama kampanyasına hazırlanıyordur .İşte yine aynısı oldu. 39 yaş küçük yeni sevgilisiyle gündeme geldi. Pilates yaparken fotoğrafları çıktı...

Eski ve yeni sevgili tartışmaları yaşandı...

Tüm bunların hemen üzerine Maslak 1453 konut satış kampanyası başladı.

Kampanyanın yüzü, her zamanki gibi yine Ağaoğlu’nun kendisi.

Bundan güzel bir tanıtım kampanyası mı olur?

Magazin sayfalarını ilan gibi kullanmayı, adından ve yatırımlarından söz ettirmeyi çok iyi biliyor Ali Ağaoğlu.

Hepimiz cambaza bak diye “zengin çapkın” haberlerine bakarken, Ağaoğlu subliminal mesajlarını çok iyi iletiyor bize.

Bilim adamı değil bilim insanı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Doğan Medya Center ziyaretinde sözü Canan Karatay’a da getirmiş.

Ve eleştirmiş Karatay’ı...

“Yiyin dediği ürünleri internet sitesinden satıyor. Aydın’a gittim, orada büyük bir ceviz bahçesiyle anlaşmış. Bu işleri konuşup da yapmayan kimse var mı? Böyle bilim adamlığı mı olur?” diyor. Son cümleye takıldım...

Karatay için “bilim adamı” diyor Bakan Akdağ.

Adam? Canan Karatay?

Bu tür cinsiyetçi ayrımlar için dünya “bilim insanı” tanımını üretti.

Hem kadınlar hem erkekler için “bilim insanı” deniyor.

Canan Karatay da bilim adamı değil, bilim insanıdır.

Büyük ihale!

Bu sezon sonunda Lig TV’nin Süper Lig sözleşmesi bitecek.Haziran 2017’de ihale var.Futbol Federasyonu yeni yayıncı kuruluşu belirlemek için ihale yapacak.Digiturk’ü satın alan Katarlı beIN Media maçları asla kaybetmek istemiyor.Adamların dünyada var oluş nedeni bu...Ama önceki gün Turkcell de Süper Lig ihalesinde iddialı olduğunu açıkladı.D-Smart maçları almak için mutlaka sonuna kadar mücadele edecek...Telekom ve Tivibu da ihalenin güçlü isimlerinden...Görüntüler nasıl bölünecek? Dijitalle televizyon hakları nasıl ayrılacak?2017’nin ilk yarısında en çok konuşacağımız konulardan biri bu olacak.

Sevdim bu fragmanı

Tolga Çevik’in fragmanı yayınlanan yeni filmi “Sen Benim Her Şeyimsin”i sevdim ben...

Sevmemin üç nedeni var:

1- Bir baba-kız hikayesi anlattığı için...

2- Tolga kızı ve oğluyla oynadığı için...

3- Galiba hem güldürüp hem duygulandıracağı için...

Cihangir’de iyi suşi

“Suşi sevmeyen erkekle işim olmaz” dedi ya Aysu Baçeoğlu, ben suşiye bayılırım.

Bunu Aysu Baçeoğlu’na söylemiyorum, Cihangir’de bunca yıldır iyi bir suşici arayıp da bulamayanlar için söylüyorum.

Tayfun Topal bir süredir tadilatı süren Hazine’yi nihayet açtı Cihangir’de.

Eski Leyla, eski Mono olarak bilinen yeri adeta yıkıp yeniden yaptı Tayfun.

Aylardır kapalı olan mekandan bir hazine çıktı.

Yeşil çinileri, mermer masaları, sigara içilen bölümüyle Nişantaşı Grey tadında ama Grey’den daha iyi bir yer ortaya çıktı.

Geçen akşam eve giderken menüde suşiyi görüp oturdum, iyi ki de oturmuşum.

Yıllardır Cihangir’de bulamadığımız suşi lezzeti ve kalite standardı yüksek mekana sonunda kavuştuk.

Sadece suşi yok menüde, yelpaze geniş.

Önünden her geçtiğimde tanıdık yüzler ve şöhretler görmeye başladım.

Resmi açılışını yapmadan keşfedilmeye başlanmış bile...