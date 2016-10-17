Ali Ağaoğlu’nun kardeşinin Avşa’daki villası yandı

Ali Ağaoğlu'nun kardeşi Hüseyin Ağaoğlu’nun Balıkesir’in Avşa Adası’nda bulunan villası çıkan yangında küle döndü

Hüseyin Ağaoğlu’nun Avşa’da bulunan yazlık villasında yangın çıktı. Bölgeye yapılan gayrimenkul yatırımlarını izlemek için dönem dönem Avşa ile Marmara Adası’na giden Ali Ağaoğlu'nun kardeşi Hüseyin Ağaoğlu’nun villasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Evin ahşap olması dolayısı ile yangın kısa sürede büyüdü. Villa kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.