Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Su Gülpınar: Parası olmasaydı da beraber olurdum

İş insanı Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi balerin Duygu Su Gülpınar, katıldığı 2. Sayfa programında geçirdiği günleri özlediğini belirterek, "Parası olmasaydı da onunla beraber olurdum" dedi.

Kendisinden 41 yaş büyük sevgilisi Ali Ağaoğlu ile ilişki yaşadığı dönemde eleştiri odağı olan Duygu Su Gülpınar, programda yeni sevgilisiyle ayrıldığını ve hediye gelen arabayı da geri verdiğini açıkladı. Gülpınar, açıklamasında, "Onunla yaşadığım günleri özlüyorum. Ali'yi değil ama yaşadığımız günleri özlüyorum" dedi.

Duygu Su Gülpınar, Ali Ağaoğlu ile 3 yıl aynı evde yaşadığını ailesiyle bile bu kadar uzun süre birlikte yaşamadığını da ifade etti ve şunları kaydetti:

"Para için sevmedim para için de özlemiyorum. Yine beni koruyup kollasaydı, parası olmasaydı yine beraber olurdum. Yaş farkını hiç hissetmedim. Ali Bey de hissettirmedi. Aynı imkânlara sahip B kişisi olsaydı muhtemelen hiç yaşayamazdım. Ama beni korusa kollasa onu hissettirse yaşardım."

"Babamı asla affetmeyeceğim"

Duygu Su Gülpınar babasına kırgınlığına dair de açıklamalar yaptı. Duygu Su Gülpınar açıklamasında, "Babamı asla affetmeyeceğim umarım o da beni affetmez" dedi.