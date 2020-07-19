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Yaşam

Ali Ağaoğlu'nun lüks otomobilinin kablolarını fareler kemirdi

19 Temmuz 2020 20:39

İş insanı Ali Ağaoğlu'nun Muğla'nın Milas ilçesindeki şantiyesinde park halinde bulunan Rolls Royce marka otomobiline, fareler zarar verdi. Otomobil çekiciyle, gerekli bakım ve onarımlarının yapılması için İstanbul'a gönderildi.

Lüks otomobil tutkusuyla tanınan iş insanı Ali Ağaoğlu, geçen 16 Temmuz'da gelen bir telefon üzerine Bodrum'daki tatilini yarıda kesip, 6 milyon TL'lik Rolls Royce Phantom otomobilini Milas ilçesi Güllük Mahallesi’ndeki şantiyesine park edip, hava yoluyla İstanbul'a döndü. Ağaoğlu, ertesi gün şantiyesindeki bekçisinden gelen haberle, otomobiline farelerin zarar verdiğini öğrendi. Ağaoğlu, işlerini hallettikten sonra döndüğü Milas'ta otomobilinin kompresör ve elektrik bağlantı kablolarının kemirilmiş olduğunu görüp, gerekli bakım ve onarımını yapılması için çekiciyle İstanbul'a gönderdi. (DHA)

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