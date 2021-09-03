Ali Ağaoğlu’nun gözü Mandalya Körfezi kıyısında: 30 bin kişilik dev konut projesi için ÇED raporuna bakanlıktan onay çıktı

İş insanı Ali Ağaloğlu, çevreciler ile sivil toplum örgütlerinin tüm tepkilerine ve itirazlarına karşın Milas’ın kalbinde milyar dolarlık rant projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Dünyanın sayılı sulak alanları arasında sayılan, yüzlerce çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan doğa harikası Mandalya Körfezi’nin kıyısında inşa edilecek 30 bin kişilik dev konut projesi için hazırlanan ÇED raporuna bakanlıktan onay geldi.

Çevre avukatı Remzi Kazmaz kararı mahkemeye taşıyacaklarını duyurdu.

Cumhuriyet’ten Erman Şentürk imzalı habere göre, Ali Ağaloğlu’nun sahibi olduğu Akdeniz İnşaat firmasının Muğla Milas’ta kurmayı planladığı 926 milyon 699 bin dolarlık turizm kenti projesi için ilk başvuru 2008 yılında yapıldı, Orman Bakanlığı engeline takıldı. Ancak Mandalya Koyu bitişiğindeki 4 milyon 454 bin metrekarelik arazinin 743 bin metrekaresini yapılaşmaya açacak dev projenin önü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden gelen “adrese teslim” izinle birlikte açıldı.

Projeyle 2001 yılında IBA (Important Bird Area) tarafından “korunması gereken bölge” ilan edilen Metruk Tuzlası Sulak Alanı Ekolojik Etkilenme Bölgesi ve doğal kaynakların büyük oranda zarar göreceği tahmin ediliyor.

Doğal sit alanlarının yanı başına 3 bin 683 villa!

Doğal sit alanları ve arkeolojik sit alanlarının yer aldığı bölgede 3 bin 683 villanın yanı sıra, 4 ayrı otel ve 6 adet günübirlik dinlenme tesisi ile alışveriş merkezi, hastane, okul, bankalar, su sporları merkezi, sinema, sanat merkezi, kongre merkezi, rezidans, kafeterya ve restoranlar inşa edilecek ve adeta lagün manzaralı yeni bir kent kurulacak.

Aynı zamanda Bargylia antik kentine komşu olan, 197 ayrı kuş türüne ev sahipliği yapan, aralarında dünyada soyu tükenen tepeli pelikan gibi 52 ayrı türün daimi üreme alanı sayılan sulak bölgelerdeki doğal hayat projeyle birlikte tehlikeye girecek.

Sadece inşaatında bin kişinin çalıştığı turizm kentinin 5 yıl sürecek yapım sürecinde 1 milyon 337 bin 448 ton hafriyat çıkartılacak.

Haber görseli Gazete Duvar'dan Bahadır Özgür'ün 28 Ağustos tarihli ve "Bodrum-Milas’ın 'kıyamet projesi': Ağaoğlu'na özel şehir!" başlıklı yazısından alınmıştır.