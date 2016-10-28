Ali Ağaoğlu koleksiyonuna Bond filmlerinde kullanılan arabayı kattı

İşadamı Ali Ağaoğlu, James Bond filmlerinin 24. serisi Spectre'da kullanılan 700 bin Euro değerindeki Aston Martin DB9 otomobiliyle ilk turunu İstanbul Bebek'te attı.

Geldiği mekandan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ağaoğlu şunları söyledi:

"Bond’un arabası olduğunu sonradan öğrendim. Aracın Türkiye distribütörü, Aston Martin DB9 marka araç olduğunu söyledi.

Galeriye gittim, beğendim aldım. Parasını bilmiyorum. Eve gönderin dedim, muhasebe ödemesini yapmış. Zaten yarım saat sonra evin önündeydi araba.

Zamanında benimle James Bond arasında anket yapmışlardı sosyal medyada. ‘Hangimiz daha yakışıklı’ diye sormuşlar. Yüzde 50-50 çıkmıştık ama para farkıyla ben kazanmışım. Şimdi de arabasını bile aldım işte!”