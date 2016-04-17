17-25 Aralık soruşturmalarında gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan işadamı Ali Ağaoğlu, 40 gün hapis yattıktan sonra tahliye edilen ve geçtiğimiz günlerde "ABD'yi dolandırma" suçlamasıyla Miami'de tutuklanan Reza Zarrab'la (Rıza Sarraf) ilgili olarak "Rıza bu ülkeye kötülük yapmadı ki. Amerika'nın tezgahları bu yaşadıklarımız. Kendi bankalarını kullanamıyorlar, parayı bizim Halkbank kazanıyor diye yaptılar bu işleri hep. Bu ticaret İran'ın da işine yaradı. Paraya ihtiyacı var. Adamın malı var satıyor, Türkiye de satın alıyor" diye konuştu. Sabah gazetesinden Şaban Arslan'a konuşan Ali Ağaoğlu, "Burası adam gibi bir ülke olsaydı. Rıza Sarraf'ı hapse atmak yerine şeref madalyası takardık" dedi.

Şaban Arslan'ın Ali Ağaoğlu'yla yaptığı söyleşinin bir kısmı şöyle:

- Fetullahçılarla 17 Aralık öncesi aranız nasıldı. Himmet vermiyor muydunuz yani?

- 2013 Türkçe Olimpiyatları'na sponsor oldum. Türkçe öğrettikleri çocuklarla görüştüm. O çocuklar yarın bir gün o ülkenin başbakanı, bakanı olacak belli ki. Güzel ve zekice tasarlanmış bir proje. Çok güzel, milli bir proje olduğunu düşünüyoruz ya. Zannediyoruz ki projenin arkasında bizim devletimiz var. Cumhurbaşkanı'nın (Erdoğan) yanındaydım açılış konuşmasında. Ama ben o zaman bir şeyleri fark ettim orada. Bir şarkı çalındı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda. "Böbürlenme padişahım. Senden büyük Allah var" diye... Bunların Erdoğan'la bir sorunu olduğundan şüphelenmiştim. Samimi değillerdi.



- Benim en çok takıldığım nokta, sizin gözaltına alınmanız. Siz adamı (Zekeriya Öz) jest yapıp tatile göndermişsiniz üç ay önce. Adam sizin parasını ödediğiniz şezlongda uzanmış güneşleniyor. Kendisine bağlı polisler aynı saatlerde İstanbul'da sizinle ilgili operasyon yapıyor.

- Aynen... Daha garip olan, kaldığım nezaretteki somyalar benim verdiğim parayla yapılmıştı. Ben yaptırdım nezareti evet. Tahtaymış eskiden. 20 santimlik sünger koydurdum nezarete. Hayatımda hiç uyumadığım kadar rahat uyudum orada. Herkes bağırıp çağırdı sabaha kadar. Ben vurdum kafayı, 18 saat uyudum.



- Nasıl bir geceydi sahi.

- Ooo çok kötü geceydi. Fatih Belediye başkan yardımcısıyla aynı yerde kaldım. Polisler bana, "Birilerine haber göndermek falan ister misin" diye sordu. "Allah'a haber verin" dedim. Şaka bir yana. İnsan üzülüyor tabi. Ben trafik polisine selam veren adamım. Faşist değilim ama milliyetçiyim. Atatürk'ü severim ama Atatürk'ü kullananlardan değilim. Beni alırken çok zorlandılar tabi. 4 evime, 4 karıma ayrı ekip gönderdiler. Beni Aataşehir'de büyük hanımın evinde buldular.



- O gece işleri çoktu onların.

- Taş Yapı'nın sahibi Emrullah da orada. Emrullah "Ooo ne iyi, dostlarım beni ziyarete gelmiş..." dedi. Ne ziyareti. Biz de gözaltına alınmışız.



- Sizi Zekeriya mı (Öz) sorguladı?

- Hayır ya, başka biri.



- Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'i, Zekeriya'nın oteline inşaat izni vermedi diye gözaltına aldılar biliyorsunuz.

- Eften püften gerekçeler evet... 3 gün gözaltında kaldım. Benim tek suç delilim telefon konuşmam. Telefonda "Patronla görüştüm" diye bir ifadem var. Bana sorulan tek soru şu: Patron kim? Kaç para verdin? Sektörün önemli bir ismiyim tabi. Anladım ki biz figüranız. Asıl hedef Başbakan. Senaryo belli, yeni kabine bile hazır. Başbakan'ı, bakanları hazırlamışlar. Birkaç ay sonra da Amerika'daki (Fetullah Gülen), salya sümük dönecek Türkiye'ye. Sarayını bile yapmışlar. Adliyenin -7'nci katında ifade için beklerken polislere, "O Zekeriya'nın ... dedim. Sonra da dediğimi yaptım.



- Hedeflerinden biri de TÜRGEV'di tabii.

- TÜRGEV'den Tayyip Bey'in oğlu Bilal Bey'e ulaşacaklar. Bana oradan takıyorlar; "TÜRGEV'e yardım etmişin" diye. Suç mu bu...

- Rıza Sarraf da o gece oradaydı değil mi?

- Rıza Sarraf'ı da gözaltına almışlardı. Rıza'yı tanımam. Rıza bu ülkeye kötülük yapmadı ki. Amerika'nın tezgahları bu yaşadıklarımız. Kendi bankalarını kullanamıyorlar, parayı bizim Halkbank kazanıyor diye yaptılar bu işleri hep. Bu ticaret İran'ın da işine yaradı. Paraya ihtiyacı var. Adamın malı var satıyor, Türkiye de satın alıyor. Burası adam gibi bir ülke olsaydı. Rıza Sarraf'ı hapse atmak yerine şeref madalyası takardık