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Dünya

Zarrab'ın avukatı 'Kısa büyük adam', hangi mafya üyeleri ve ünlü isimleri savunmuştu?

1.55'lik boyundan dolayı 'Kısa Büyük Adam' lakabı takılan Brafman, Zarrab'ın avukatlığını yapacak

16 Nisan 2016 12:21

Açtığı davaların neredeyse tamamında sonuç alan 'Wall Street Şerifi' lakaplı ABD'li savcı Preet Bharara'nın tutukladığı Reza Zarrab'ı 'Kısa büyük adam' diye anılan, mafya üyeleri ve ünlülerin avukatlığını yapan Benjamin Brafman savunacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, savunduğu kişilere davaları kazandırmasıyla bilinen Brafman, yaklaşık 1.55 cm boyunda. Bu iki özellikten dolayı Brafman'ın lakabı 'Kısa Büyük Adam' olarak biliniyor. Ancak Brafman'ın karşısında bu kez ' Wall Street Şerifi' olarak bilinen Bharara yer alacak. Hazırladığı iddianamelerde güçlü delillerle karşısına çıkan avukatlara deyim yerindeyse kök söktürüyor. Bu yüzden  New York mahkemesinde önemli bir çekişme yaşanması bekleniyor.

 

 Michael Jackson'ın da avukatlığını yaptı

 

67 yaşındaki Brafman, ünlülerin ve mafyaların sık sık kapısını çaldığı avukatlar arasında. Michael Jackson, dünyaca ünlü rap yıldızları P. Diddy lakaplı Sean Combs ve Jay-Z'nin davaları ile popülerlik kazanan Brafman'ın son olarak IMF'nin cinsel taciz iddiasıyla tutuklanan eski başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın davası ile ilgilendi. Buna ek olarak Brafman, cinayet işleyen bebek yüzlü kasap olarak bilinen Daphne Abdela ve Amerikan  Futbol Ligi (NFL) yıldızı Plaxico Burress'ı savunmuştu.

 

Avukat Brafman kimleri savundu?

 

Rapçi Sean Combs (P. Diddy)
Rapçi Jay-Z
Michael Jackson
IMF eski başkanı Dominique Strauss-Kahn
Bebek yüzlü katil Daphne Abdela
Futbol yıldızı Plaxico Burress
ABD'li politikacı Carl Kruger
Gece kulübü işletmecisi Peter Gatien
ABD'li müteahhit Charles Kushner
Gazeteci Marvell Scott
Mafya patronu Sammy Gravano
Online kumarhane işletmecisi Jay Cohen
Politikacı Dinesh Joseph D'Souza

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