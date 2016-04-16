Zarrab'ın avukatı 'Kısa büyük adam', hangi mafya üyeleri ve ünlü isimleri savunmuştu?

Açtığı davaların neredeyse tamamında sonuç alan 'Wall Street Şerifi' lakaplı ABD'li savcı Preet Bharara'nın tutukladığı Reza Zarrab'ı 'Kısa büyük adam' diye anılan, mafya üyeleri ve ünlülerin avukatlığını yapan Benjamin Brafman savunacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, savunduğu kişilere davaları kazandırmasıyla bilinen Brafman, yaklaşık 1.55 cm boyunda. Bu iki özellikten dolayı Brafman'ın lakabı 'Kısa Büyük Adam' olarak biliniyor. Ancak Brafman'ın karşısında bu kez ' Wall Street Şerifi' olarak bilinen Bharara yer alacak. Hazırladığı iddianamelerde güçlü delillerle karşısına çıkan avukatlara deyim yerindeyse kök söktürüyor. Bu yüzden New York mahkemesinde önemli bir çekişme yaşanması bekleniyor.

Michael Jackson'ın da avukatlığını yaptı

67 yaşındaki Brafman, ünlülerin ve mafyaların sık sık kapısını çaldığı avukatlar arasında. Michael Jackson, dünyaca ünlü rap yıldızları P. Diddy lakaplı Sean Combs ve Jay-Z'nin davaları ile popülerlik kazanan Brafman'ın son olarak IMF'nin cinsel taciz iddiasıyla tutuklanan eski başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın davası ile ilgilendi. Buna ek olarak Brafman, cinayet işleyen bebek yüzlü kasap olarak bilinen Daphne Abdela ve Amerikan Futbol Ligi (NFL) yıldızı Plaxico Burress'ı savunmuştu.

Avukat Brafman kimleri savundu?

Rapçi Sean Combs (P. Diddy)

Rapçi Jay-Z

Michael Jackson

IMF eski başkanı Dominique Strauss-Kahn

Bebek yüzlü katil Daphne Abdela

Futbol yıldızı Plaxico Burress

ABD'li politikacı Carl Kruger

Gece kulübü işletmecisi Peter Gatien

ABD'li müteahhit Charles Kushner

Gazeteci Marvell Scott

Mafya patronu Sammy Gravano

Online kumarhane işletmecisi Jay Cohen

Politikacı Dinesh Joseph D'Souza