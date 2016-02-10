Ali Ağaoğlu: 17 Aralık benim için travmaydı

17 Aralık’ta yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alındıktan 4 gün sonra serbest bırakılan Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu hak etmediği şekilde, kendisini olayların içinde bulduğunu söyleyerek, "17 Aralık benim için bir travmaydı" dedi.

Bakırköy’de inşaatı başlayan ancak 17 Aralık süreci ile birlikte yapımı durdurulan ’Bakırköy 46’ projesi, "Central Park İstanbul" yeni adıyla görücüye çıktı. 17 Aralık sürecinde gözaltına alınan Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Bakırköy 46 Projesi’nin kendisi için büyük önem taşıdığını belirtti.

Central Park İstanbul’un lansmanı için düzenlenen basın toplantısı, Ali Ağaoğlu’nun Kuruçeşme’de bulunan boğaz manzaralı evinin bahçesinde hazırlanan çadırda yapıldı. Toplantıya Ali Ağaoğlu’nun yanı sıra Ağaoğlu Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Önder Halisdemir, Ağaoğlu Şirketler Grubu Murahhas Azası Hasan Rahvalı ve şirket çalışanları katıldı.

"17 Aralık benim için çok büyük travmaydı"

17 Aralık’ta gözaltına alınan Ali Ağaoğlu, "17 Aralık benim için çok büyük bir travmaydı. Hak etmediğimiz şekilde, kendimizi bazı olayların içinde bulduk. Allah’a şükür geçti" diye konuştu. Gazetecilerin çeşitli sorularını da yanıtlayan Ağaoğlu, "Bakırköy 46 projesi bana manevi açıdan büyük darbe olmuştu. Böyle bir olayla karşılaşınca daire sattığımız insanlara parasını geri ödedik" dedi.

Mart ayı başında satışına yeniden başlanacak Central Park İstanbul projesinde, imar yönünden bir değişiklik olmadığını belirten Ağaoğlu, bölgenin 2013 yılı koşullarına göre daha avantajlı bir hale geldiğini belirterek, "Bugünün koşullarına göre bir fiyat farkı olacak. Ama projeden daha önce daire alanlara özel bir imkân tanıyacağız" dedi. Yabancılara blok halde satış yapılamayacağını söyleyen Ağaoğlu, aynen bir önceki projede olduğu gibi 1+1 dairelerin, projeden büyük daire satın alanlara satılacağını da söyledi.

"İlahi adalet yerini buldu"

Geçtiğimiz hafta Danıştay’ın, Aralık 2013’te İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin verdiği ‘plan iptal kararını’ bozduğu açıklanmıştı. Bakırköy Belediyesi tarafından Bölge İdare Mahkemesi’ne yapılan başvuruda ’Bakırköy 46’ projesinin, yapı yoğunluğunu artırdığı, ulaşımı engelleyeceği, tarihi yarımada siluetini etkileyeceği iddia edilmişti. Projenin mahkeme süreci ile birlikte durduğunu ancak Danıştay’ın kararının ardından yeniden başladığını belirten Ağaoğlu, "Namaz kılmam, oruç tutmam ama inanan bir insanım. İlahi adalet yerini buldu. Keşke bunlar hiç yaşanmamış olsaydı. Ama olmuşla ölmüşe çare bulunmaz" dedi.

Projesinin inşaat yoğunluğu olarak bölgedeki ‘en masum imara sahip’ olduğunu söyleyen Ağaoğlu, Veliefendi Hipodromunun Central Park’a dönüştürülmesi, Marmaray ve Avrasya Tüneli’nin de projenin yakınına gelmesiyle daha iyi bir konuma geldiklerini ifade etti. Ağaoğlu "Şu anda proje çok daha iyi bir noktaya geldi. Maddi yönden belki daha karlı çıktık ama manevi değeri hiçbir şeyle ölçülmez" diye konuştu.