Ali Ağaoğlu ada satın aldı

Ali Ağaoğlu, Marmaris’teki Çiftlik Adası’nın yeni sahibi oldu. İçinde bir de şato tarzı taş evin bulunduğu adayı uzun pazarlıklar sonucu satın alan iş adamı, imzalar atılır atılmaz oraya gitti. Hürriyet'te yer alan habere göre Ağaoğlu, hafta sonu avukatı Adnan Kılıç’la birlikte gezdiği adada bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

30 milyon dolar

Ağaoğlu’nun evin bir an önce oturuma hazır hale getirilmesini istediği öğrenildi. Kıyıya 550 metre mesafedeki Çiftlik Adası, tam olarak 90 bin metrekare yüzölçümüne sahip. Birkaç yıl önce yaklaşık 30 milyon dolara satışa çıkarılan adada elektrik, telefon ve su hattı da bulunuyor.

Ada sahibi ünlüler

* Rahmi Koç: Marmara Denizi’nde, Tuzla açıklarında yer alan ve Koç Adası olarak anılan ada.

* Güler Sabancı: Ayvalık’ta, Cunda’nın karşısında yer alan Hakkıbey Adası.

* Leyla Tara: Gökova’da, halk arasında Eşek Adası olarak bilinen Kıstak Adası.

* Dikran Masis: Bozcaada’nın 1 mil kuzeyindeki Tavuk Adası (Mavriya Takım Adası).

* Belma Simavi: Göcek’teki ünlü 12 Adalar’dan biri olan Domuz Adası.

* Ahmet Nazif Zorlu: Daha önce Uzan Ailesi’ne ait olan Zeytin Adası’nı, 15 milyon 250 bin lira ödeyerek TMSF’den aldı.

* Ali Dinçkök: Marmara Denizi’ndeki Kınalıada’nın karşısında yer alan Kaşık Adası...

* Ömer Dinçkök: Bodrum Gündoğan Koyu’nun hemen karşısındaki Apostrol Adası...