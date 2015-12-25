T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ali Ağaoğlu ada satın aldı

Ağaoğlu'nun satın aldığı ada birkaç yıl önce yaklaşık 30 milyon dolara satışa çıkarılmıştı

25 Aralık 2015 10:59

Ali Ağaoğlu, Marmaris’teki Çiftlik Adası’nın yeni sahibi oldu. İçinde bir de şato tarzı taş evin bulunduğu adayı uzun pazarlıklar sonucu satın alan iş adamı, imzalar atılır atılmaz oraya gitti. Hürriyet'te yer alan habere göre Ağaoğlu, hafta sonu avukatı Adnan Kılıç’la birlikte gezdiği adada bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

30 milyon dolar

 

Ağaoğlu’nun evin bir an önce oturuma hazır hale getirilmesini istediği öğrenildi. Kıyıya 550 metre mesafedeki Çiftlik Adası, tam olarak 90 bin metrekare yüzölçümüne sahip. Birkaç yıl önce yaklaşık 30 milyon dolara satışa çıkarılan adada elektrik, telefon ve su hattı da bulunuyor.

 

Ada sahibi ünlüler

 

* Rahmi Koç: Marmara Denizi’nde, Tuzla açıklarında yer alan ve Koç Adası olarak anılan ada.
* Güler Sabancı: Ayvalık’ta, Cunda’nın karşısında yer alan Hakkıbey Adası.
* Leyla Tara: Gökova’da, halk arasında Eşek Adası olarak bilinen Kıstak Adası.
* Dikran Masis: Bozcaada’nın 1 mil kuzeyindeki Tavuk Adası (Mavriya Takım Adası).
* Belma Simavi: Göcek’teki ünlü 12 Adalar’dan biri olan Domuz Adası.
* Ahmet Nazif Zorlu: Daha önce Uzan Ailesi’ne ait olan Zeytin Adası’nı, 15 milyon 250 bin lira ödeyerek TMSF’den aldı.
* Ali Dinçkök: Marmara Denizi’ndeki Kınalıada’nın karşısında yer alan Kaşık Adası...
* Ömer Dinçkök: Bodrum Gündoğan Koyu’nun hemen karşısındaki Apostrol Adası...

ETİKETLER

ali ağaoğluada satın aldımarmaris30 milyon dolar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24