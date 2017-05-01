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Çevre

Alg patlaması Marmara'yı turuncuya boyadı

Uzmanlar, kırmızı rengin sebebini 'alg patlaması' olarak adlandırdı

01 Mayıs 2017 19:19

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilleri mevsimsel reaksiyonlar sonucunda oluşan alg patlaması nedeniyle turuncu renklere büründü.

Hürriyet'te yer alan habere göre Tekirdağ'ın merkez ile Şarköy ilçelerine kadar uzanan Marmara Denizi sahili turuncu renge büründü. Yörede tedirginlik yaratan turuncu renklerin deniz kirliliği ya da bir gemi atığı olmadığı, mevsimsel bir doğa olayı olduğu belirtildi.

Uzmanlar, deniz yüzeyindeki kırmızı rengin sebebinin, 'kızıl gelgit, alg patlaması' olarak adlandırılan biyolojik olaya bağlı doğal bir süreç olduğunu ifade etti.

Sahil şeridini kaplayan turuncu yüzey, Tekirdağ Uçmakdere Paraşüt ve Havacılık Kulübü eğitmeni Kadir Aksoy tarafından havadan da görüntülendi.

 

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TekirdağŞarköyturuncuMarmara Denizialg patlamasıkızıl gelgit

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