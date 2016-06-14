T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

ALF'i canlandıran oyuncu hayatını kaybetti

Macar asıllı Mezsaros, 84 santimetrelik boyuyla 80'li yılların unutulmaz TV programında 'ALF'e hayat vermişti

14 Haziran 2016 13:33

80'li yılların unutulmaz TV kahramanı 'ALF'e hayat veren Mihaly Michu Meszaros 76 yaşında hayatını kaybetti. 

ABD'de Haziran ayının başında evinin banyosunda bilinci kapalı bir şekilde menajeri tarafından bulunan 76 yaşındaki Meszaros, o günden bu yana Los Angeles'taki bir hastanede komada yaşam mücadelesi veriyordu. 

Oyuncunun menajeri Dennis Varga, bu sabah yaptığı açıklamayla  Mezsaros'un hayatını kaybettiğini duyurdu. 

-

Meszaros ve zamanla yakın arkadaş olduğu Michael Jackson

 

'ALF' Mihaly Michu Mezaros kimdir?

 

1939 yılında dünyaya gelen Macar asıllı Mezsaros, 84 santimetrelik boyuyla 80'li yılların unutulmaz TV programında 'ALF'e hayat vermişti.

Mezsaros, ALF dışında Big Top Pee-wee'de de rol almıştı. 

 

Müşfik Kenter sesiyle hayat vermişti

 

Türkiye'de de geniş bir izleyici kitlesi bulunan 'ALF' karakterine Müşfik Kenter ses vermişti. 

 

ETİKETLER

ALFMihaly Michu Meszaros80 lerTV dizisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24