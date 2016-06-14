ALF'i canlandıran oyuncu hayatını kaybetti

Macar asıllı Mezsaros, 84 santimetrelik boyuyla 80'li yılların unutulmaz TV programında 'ALF'e hayat vermişti
14 Haziran 2016 13:33
80'li yılların unutulmaz TV kahramanı 'ALF'e hayat veren MihalyMichuMeszaros 76 yaşında hayatını kaybetti.
ABD'de Haziran ayının başında evinin banyosunda bilinci kapalı bir şekilde menajeri tarafından bulunan 76 yaşındaki Meszaros, o günden bu yana Los Angeles'taki bir hastanede komada yaşam mücadelesi veriyordu.
Oyuncunun menajeri DennisVarga, bu sabah yaptığı açıklamayla Mezsaros'un hayatını kaybettiğini duyurdu.
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'ALF' Mihaly Michu Mezaros kimdir?
1939 yılında dünyaya gelen Macar asıllı Mezsaros, 84 santimetrelik boyuyla 80'li yılların unutulmaz TV programında 'ALF'e hayat vermişti.
Mezsaros, ALF dışında Big Top Pee-wee'de de rol almıştı.
Müşfik Kenter sesiyle hayat vermişti
Türkiye'de de geniş bir izleyici kitlesi bulunan 'ALF' karakterine Müşfik Kenter ses vermişti.