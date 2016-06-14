ALF'i canlandıran oyuncu hayatını kaybetti

80'li yılların unutulmaz TV kahramanı 'ALF'e hayat veren Mihaly Michu Meszaros 76 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'de Haziran ayının başında evinin banyosunda bilinci kapalı bir şekilde menajeri tarafından bulunan 76 yaşındaki Meszaros, o günden bu yana Los Angeles'taki bir hastanede komada yaşam mücadelesi veriyordu.

Oyuncunun menajeri Dennis Varga, bu sabah yaptığı açıklamayla Mezsaros'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

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'ALF' Mihaly Michu Mezaros kimdir?

1939 yılında dünyaya gelen Macar asıllı Mezsaros, 84 santimetrelik boyuyla 80'li yılların unutulmaz TV programında 'ALF'e hayat vermişti.

Mezsaros, ALF dışında Big Top Pee-wee'de de rol almıştı.

Müşfik Kenter sesiyle hayat vermişti

Türkiye'de de geniş bir izleyici kitlesi bulunan 'ALF' karakterine Müşfik Kenter ses vermişti.