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Kültür-Sanat

ALF sinemaya uyarlanıyor

80'li yıllarda Türkiye'de de yayınlanan ALF dizisini filme uyarlayacak yazar henüz belli değil

13 Ağustos 2012 17:25

Ülkemizde de gösterilen 80'lerin unutulmaz dizisi ALF, sinemaya uyarlanıyor.
 
Sony Pictures Animation yeni projesi için, geçen yıl ‘Şirinler’in de yapımcısı olan Jordan Kenner’la anlaştı. Kenner, dizinin yaratıcısı Tom Patchett ve ALF karakterini seslendiren Paul Fusco’yla çalışmaya hazırlanıyor.

1986-1990 yılları arasında gösterilen ALF, dünyalı Tanner ailesinin garajına uzaydan gelen bir yaşam formunun çarpmasıyla başlıyor. Bu tüylü ve bilge yaratığın aileyle yakın ilişkiler kurduğu dizi, ülkemizde de gösterilmiş ve oldukça popüler olmuştu.

ALF’i seslendiren Paul Fusco yaptığı açıklamada, filmin çekilmesi konusunda çok heyecanlı olduğunu ve bu projede tekrar bulunacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Filmin yazarı ve yönetmeni ise henüz belli değil.

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