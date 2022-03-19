ALF Araştırma: Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki fark artıyor

ALF Araştırma şirketinin anketine göre, 'bu pazar seçim olsa' AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 36,8 oy alacakken, CHP ve İyi Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı ise yüzde 40,3 oranında oy alıyor.

ALF Araştırma şirketi 51 ilde toplam 3200 seçmenle yaptığı son çalışmanın sonuçlarını açıkladı.

10-15 Mart tarihleri arasında yapılan ankette seçmenlere, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Partilerin aldığı oy oranları şöyle hesaplandı:

AKP: Yüzde 28,7

CHP: yüzde 24,2

İyi Parti: Yüzde 16,2

HDP: Yüzde 8,4

MHP: Yüzde 8,1

Gelecek Partisi: Yüzde 4,1

DEVA Partisi: Yüzde 3,6

Saadet Partisi: Yüzde 1,6