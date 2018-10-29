Aleyna Tilki'den Mabel Matiz'e övgü: Çakma elitistlere verilmiş bir cevap daha!

Şarkıcı Aleyna Tilki, meslektaşı Mabel Matiz’in Maya albümündeki 'A Canım' şarkısına çektiği kliple ilgili olarak, “Çakma elitistlere verilmiş bir cevap daha!” yorumunda bulundu.

Klibi çok sevdiğini belirten Tilki, “Anadolu’nun renkliliği, bağlama, örf ve adetler ve cesur fikirler… Sonuç olarak Anadolu tüm dünya için gerçek ve farklı bir renktir” diye ekledi.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hayatta güzel şeyler olması için kötü insanlardan uzak durulması gerektiğini söyleyen Tilki, şöyle devam etti:

“Hayatımda birkaç adım geriye bakınca, yaşadıklarımı hatırlayınca, kendime sarılıp; her şey geçti küçük Aleynam, korkma, her şey çok daha güzel artık demek istiyorum... O küçük kıza kimse sarılmamıştı... Ben biraz büyümüş halimle, o küçük halime sarılıyorum…”