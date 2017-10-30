Aleyna Tilki'den Cumhuriyet Bayramı konseri

Cihan KAYA/DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Dalaman İlçesi\'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Aleyna Tilki konser verdi.

Bu yıl 94\'üncüsü kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde sahneye çıkan Aleyna Tilki, sevilen şarkılarını Dalamanlılar için söyledi. Binlerce Dalamanlı\'nın izlediği konserde, \'Tilki dansı\' ve söylediği şarkılarla katılımcıları coşturdu. Konser öncesi Dalaman Belediye Başkanı CHP\'li Muhammet Şaşmaz, Tilki\'ye \'Hoş geldin\' diyerek çiçek ve el dokuması çanta verdi. Konuşma yapan, Atatürk ve silah arkadaşlarını anan Başkan Şaşmaz, şöyle dedi:

\"Aleyna Tilki\'ye de verdiği bu coşkulu konserden dolayı teşekkür ediyorum. Son olarak da sözlerimi ünlü sanatçı Levent Kırca\'yı ölmeden birkaç saat önce \'Atatürk\'le kalın, Cumhuriyet\'le kalın, aydınlık bir dünyada buluşmak üzere\' demişti. Ben de sizlere aynı dilekte bulunuyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutlarım\" dedi.

Saat 21.30\'da başlayan konserde sahneye çıkan Aleyna Tilki, spor ayakkabısı mini eteği ve pembe ceketiyle dikkat çekti. Aleyna Tilki, şarkıları ve hareketli danslarıyla izleyenleri coşturdu. Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği konserde sahnede yaklaşık 2 saat kalan Aleyna Tilki, \"Hedefim dünya starı olmak\" dedi.



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