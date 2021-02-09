Aleyna Tilki: Nasreddin Hoca’nın tarzı benimkine çok benziyor

Şarkıcı Aleyna Tilki, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Nasrettin hocanın tarzı benimkine çok benziyo. İnsanları güldürürken aynı zamanda düşündürüyor. Canım Nasrettin Hocam" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Tilki, sosyal medya hesabından önce, "Bir şeye sahip olmadan, onu isteyip istemediğini anlayamazsın. :D" paylaşımında bulundu. Altına bazı takipçileri, "Bu cümlenin neresinden bakarsan bak hiçbir anlamı yok" yorumu yaptı.

Tilki ardından attığı tweet'inde ise, "Nasrettin hocanın tarzı benimkine çok benziyo. İnsanları güldürürken aynı zamanda düşündürüyo. Canım Nasrettin hocmmm" diye yazdı.

Habere konu olan sosyal medya paylaşımlarındaki yazım ve imla hataları bilerek düzeltilmemiştir.