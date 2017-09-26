Aleyna Tilki konseri, izdiham nedeniyle yarıda kaldı

ADANA, (DHA) - ADANA\'da ilk kez sahneye çıkan pop müzik şarkıcısı Aleyna Tilki\'nin konseri, izdiham ve hayranlarının fotoğraf çektirmek için sahneye çıkmak istemeleri nedeniyle yarıda kaldı.

24\'üncü Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında, özel olarak hazırlanan Sinema ve Kültür Sanat Kasabası\'nda sahneye çıan Aleyna Tilki, 4 şarkı okuduktan sonra hayranlarının birlikte fotoğraf çektirmek istemeleri nedeniyle zor anlar yaşadı. İzleyenlerin sahneye çıkması üzerine genç şarkıcı sahneden indirildi. Daha sonra sahnenin ışıkları kapatıldı, Aleyna Tilki de konser alanından ayrıldı.

Yarım kalan konser sonrası Adana Büyükşehir Belediye Başkan Hüseyin Sözlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 30 bin kişilik konser alanına 70 bin kişinin gelmesi sonucu izdiham yaşandığını söyledi. Sözlü, izdiham sonrası konserin yarım kaldığını, Aleyna Tilki\'yi gelecek yıl 100 bin kişilik alana davet ederek konserin tekrarlanacağını duyurdu.

Aleyna Tilki de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, konserin yarım kalması ile ilgili açıklamasında, yaşanan durumun belediye başkanının açıklamasında yer aldığını belirtti, \"İzdiham vardı. Sahneyi terk ettiğim yanlış. Güvenlik gerekçesi ile büyük bir nezaketle sahneden indirildim. Tek üzüntüm, daha fazla şarkı söyleyememek\" dedi.



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