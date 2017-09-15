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Magazin

Aleyna Tilki: Keşke herkes çıplak gezseydi

17 yaşındaki ünlü popçu son dönemde yeni şarkısı "Sen olsan bari" ile gündemde

15 Eylül 2017 14:23

17 yaşındaki ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, çok yüksek sesle güldüğü için bazı mekanlardan kovulduğunu itiraf ettikten sonra, çıplaklıkla ilgili konuşarak, "Keşke ayıp olmasaydı da herkes çıplak gezseydi" dedi.

Son dönemde "Sen olsan bari" şarkısıyla gündeme gelen Aleyna Tilki, geçen gün konuk olduğu bir programda yine herkesin konuşacağıaçıklamalarda bulundu. Tilki, çok yüksek sesle güldüğünü ifade ederek, bazı mekanlardan kovulduğunu itiraf etti. 

Hayranlarını şaşırtacak açıklamalarda bulunan Tilki, program esnasında konusu açılan "çıplaklık" konusuyla ilgili, "- Keşke ayıp olmasaydı da, herkes çıplak gezseydi" sözlerini sarf etti.

Her söylediği olay olan, magazin dünyasının ilgiyle taip ettiği genç popçunun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Şarkı söylemek için doğmadım, ama neden doğduğum bir sır."

"Keşke ayıp olmasaydı da, herkes çıplak gezseydi."

"Çok yüksek sesle güldüğüm için bazı mekanlardan kovuldum."

"Aynaya baktığımda 'Ne kadar mükemmelim' diyorum."

"İçimden geçen her şeyi tweet atsam, beni sınır dışı ederler."

 

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