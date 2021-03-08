“Aleyna Tilki 'İşte Bu Benim Masalım’ dizisi için 2 milyon lira aldı” iddiası

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin oyunculuğa adım atmasını sağlayan ilk dizi projesi 'İşte Bu Benim Masalım' için 2 milyon TL aldığı öne sürüldü.

Aleyna Tilki'nin ilk dizi projesi "İşte Bu Benim Masalım"ın çekimleri önümüzdeki hafta bitiyor. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Exxen'de yayınlanan 8 bölümlük proje için 20 yaşındaki popçuya 8 bölüm için 2 milyon TL ödendi. Beren Saat'in bile Netflix'in Atiye dizisi için bölüm başına 150 bin TL aldığı dijital dünyada Tilki'nin 250 bin TL alması çok konuşuluyor.

Yurt dışına gitmeye hazırlanan genç popçunun aynı anda hem dizi hem de müzik çalışmalarını bir arada yürütmeye çalıştığı için de sık sık sağlık sorunları yaşadığı da belirtildi.

Doktor kontrolünde olan Aleyna Tilki geçen günlerde kas spazmı geçirmişti, şarkıcının son olarak tansiyon sorunu yaşadığı da ortaya çıktı.