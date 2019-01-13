Aleyna Tilki: İnsan olmak çok sıkıcı

Şarkıcı Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile yine gündem oldu. "İnsan olduğum için çok kısıtlanıyorum" diyen Tilki, "İnsan olmak çok sıkıcı" ifadesini kullandı.

18 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin her adımı gündeme oturuyor. Şarkıcının iddialı ve ilginç açıklamaları magazin sayfalarında boy boy yer alırken şarkıları da listelerde üst sıralarda yer alıyor.

Genç şarkıcı sosyal medya hesabından yine konuşulacak bir mesaj yayımladı. Tilki, “İnsan olduğum için çok kısıtlanıyorum şu an. İnsan olmak çok sıkıcı” sözlerini kullandı.