Aleyna Tilki hastaneden paylaştı: Hasta bebek

Şarkıcı Aleyna Tilki, hastane odasından paylaşımda bulundu. Serum aldığı anları paylaşan Tilki paylaşımına, "Hasta bebek" notunu düştü.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bir süre önce Karadeniz Turu'na çıkmıştı. Karadeniz'den Marmaris'e geçen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, çıktığı tatil sonrasında Koronavirüs’e yakalandığını açıklamıştı. Karantina altına alınan Havva Öztel, Koronavirüs’ü atlatarak kızlarına kavuştuğunu duyurmuştu.

Şimdi ise şarkıcı Aleyna Tilki’den kötü haber geldi. Sosyal medya sayfasından yaptığı iddialı paylaşımlar ve dikkat çeken açıklamalarla gündeme gelen Aleyna Tilki, şimdi ise hastane odasında olan bir fotoğrafını paylaştı. 21 yaşındaki şarkıcı, hastane odasından bir fotoğrafını Instagram’dan hikaye olarak paylaştı. Koluna bağlı serumla paylaşım yapan Aleyna Tilki, "Hasta bebek" hikayesine notunu düştü.