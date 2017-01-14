Aleyna Tilki fizik dersinden 100 aldı

Bakanlık tarafından küçük yaşı nedeniyle alkollü mekanlarda ve gece geç saatlerde sahneye çıkması yasaklanan popçu Aleyna Tilki, 100 tam puan aldığı fizik sınavı kağıdını paylaştı.

'Cevapsız Çınlama' isimli şarkısı ile müzik dünyasında büyük bir çıkış yapan 16 yaşındaki Tilki, 'okulu bıraktı' haberleriyle gündeme gelmiş, ardından katıldığı etkinliklerde şimdilerde sahneleri bırakarak eğitim hayatına ağırlık verdiğini açıklamıştı.

"Yazım kötü ama kusura bakmayın"

Aleyna Tilki, 100 tam puan aldığı fizik sınav kağıdını sosyal medyadan paylaştı. Henüz lise öğrencisi olan genç popçu, Twitter'dan paylaştığı fotoğrafın altına, "Fizik dersinden 100 aldım, yazım çok kötü ama kusura bakmayın" notunu düştü.

‘Cevapsız Çınlama’ isimli bir şarkı ile müzik dünyasına giren Aleyna Tilki, 'Renkli Sayfalar' programında söylediği sözler ile sosyal medyada gündem olmuştu: