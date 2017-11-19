T24 LogoT24 Logo
Magazin

Aleyna Tilki Eskişehir'de hayranlarıyla buluştu

Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR, (DHA)- GENÇ şarkıcı Aleyna Tilki, Eskişehir'de bir alışveriş merkezindeki konserde hayranlarıyla buluştu

19 Kasım 2017 23:36

Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR, (DHA)- GENÇ şarkıcı Aleyna Tilki, Eskişehir\'de bir alışveriş merkezindeki konserde hayranlarıyla buluştu.
Alışveriş Merkezinde düzenlenen Aleyna Tilki konserine hayranları büyük ilgi gösterdi. Güvenlik önlemlerinin alındığı konserde genç şarkıcı ilk olarak \'Cevapsız çınlama\' adlı şarkısını seslendirdi. Konseri Aleyna Tilki\'nin annesi Havva Tilki de izledi. Havva Tilki konser sırasında kızının çözülen spor ayakkabısının bağcığını bağladı. Aleyna Tilki de kalabalığa doğru \"Bak annem bağcıklarımı bağlıyor. Anne her yerde anne işte. Yapacak bir şey yok. Annelerimizi buradan saygılarımızı sunuyoruz\" diyerek annesine teşekkür etti. Anne Havva Tilki, konser boyunca kızını cep telefonu ile kayda aldı. 
Aleyna Tilki konseri izleyenlere alkışların kendisine yetersiz geldiğini söyleyerek daha fazla alkış istedi. Konseri izleyen bir kadın da \'Aleyna seni çok seviyorum\' yazılı bir dövizi havaya kaldırarak sanatçıya göstermeye çalıştı. Yaklaşık bir saat süren konserde Aleyna Tilki söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kemal ATLANESKİŞEHİR DHA GENÇAleyna Tilki EskişehirAlışveriş MerkezindeAleyna TilkiGüvenlikKonseri Aleyna TilkiHavva TilkiAnneYapacakAnnelerimiziAnne Havva TilkiTilkiKonseriYaklaşıkFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24