Aleyna Tilki'den "taciz" tepkisi: Kapıma bizzat pusu kurmuştur; en büyük cezayı talep ediyorum!

Şarkıcı Aleyna Tilki, dün akşam konser verdiği sırada bir kişinin evine giderek ailesini taciz ettiğini öğrendiğini duyurdu. Bu kişiden şikâyetçi olduğunu duyuran Tilki, ailesinin ve kendisinin yaşadığı tacizi Twitter hesabı üzerinden anlattı.

Tilki, “Kapıma bizzat pusu kurmuştur! En büyük cezayı talep ediyorum!” dedi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan şarkıcı, şunları kaydetti:

"Dün gece ben konserdeyken çitlerden atlayıp, evimin bloğuna kapı numarasına kadar öğrenip kapıma pusu kuran sözde ‘takıntılı hayran’ kişinin hayranlıkla bir alakası yoktur! Kapıma bizzat pusu kurmuştur! En büyük cezayı talep ediyorum. Evdeki küçücük kardeşimin ve ailemin can korkusu beni derinden yaraladı…"