Aleyna Tilki'den direk üstünde 'özledim' mesajı

Koronavirüsten korunmak için evinden çıkmayan genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından direk üzerinde poz vererek sahneleri çok özlediğini söyledi.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Çin'den başlayarak dünyaya yayılan ve 27 bin 800'den fazla kişinin hayatına mal olan yeni tip Koronavirüs'ün Türkiye'ye sıçramasıyla kendisini eve kapattı.



Bu süreçte sık sık sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Tilki, son olarak direk üzerinde poz verdi.



Instagram'da 2,6 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki, önceki gün hikâye kısmından yaptığı paylaşımlarla oyuncaklarla dolu odasını göstermişti.



Aleyna, bu sefer de direk üzerinde poz verdi ve "Sahnede dans edemesek de evimizde tek başımıza dans ediyoruz. Ama umarım her şey geçer ve sahnelerde buluşuruz .Çok ama çok özledim sizinle sahnede buluşmayı..." notuyla paylaştı.